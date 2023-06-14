信驊首參INFOCOMM 2023 展出全系列智慧AV應用

全球第一大遠端伺服器管理晶片供應商信驊科技（5274）今（14）日表示，公司首次參加美國奧蘭多InfoComm專業影音設備展，展出全系列智慧AV應用產品，包含AST1530／1535 AV-over-IP高畫質影像傳輸控制系統單晶片（SoC），並可搭配信驊科技Cupola360系列全景多影像拼接影像處理晶片以及Cupola360全景360度攝影機，完美提供智慧巡檢工廠戰情室及指揮中心等多元應用。

信驊表示，公司的AV-over-IP影音延伸控制系統單晶片，採用獨家的影像壓縮演算技術，即使經由遠距離網路線或光纖傳輸影像品質亦幾乎毫無耗損，提供零時差低延遲反應。

信驊說明，AST1530/1535 HDMI2.1 AVoIP SoC特別針對高階專業影音傳輸應用而設計，具備4K2K60高畫質解析度，不僅支援1對1 AV影像傳輸控制，亦可透過既有IP網路架構支援Multi-input對Multi-output高畫質影像矩陣切換。

本次展會上，信驊宣布與專業數位網路音訊技術供應商Audinate策略聯盟合作，AST1530／1535 AVoIP SoC將可搭載Dante AV-A軟體解決方案，Dante影音軟體可在AST1530／1535 AVoIP SoC硬體平台上直接運作而無需任何額外硬體需求，此一合作對於雙方可說是雙贏策略，目前業已獲得九家國際AV影音視聽大廠採用。

信驊指出，公司多年耕耘360度影像處理技術有成，本次亮相的Cupola360系列全新應用，除了持續發展既有的全景視訊會議應用，今年更推出完整智慧AV解決方案（Smart AV Solutions），主打智能影音應用平台，產品系列包含Cupola360全景影像處理晶片、全景攝影機，全方位建構360度智慧工廠遠端即時巡檢解決方案及智慧城市應用，積極朝創新多元應用發展。

信驊進一步說，360度沉浸式智能攝影機，可大量運用於智慧巡檢，藉由廣泛佈建攝影機於工廠廠房及公共設施，透過超高解析度360度攝影機取代傳統魚眼設備，具備5.7K高畫質影像及無死角優勢，可在不同360度攝影機間作多點跳躍巡檢，工廠管理人員及客戶無需實地進入產線即可完成全方位管理，搭配信驊科技AVoIP高畫質遠端傳輸系統單晶片AST1530／1535 SoC，將可作為智慧工廠戰情室管控中心應用，隨時進行遠端監看管理。