Yahoo奇摩暑期實習計畫 分享Z世代應培養三特質

Yahoo奇摩打造多元共融（DEI&B）的企業文化與工作環境，啟動第17屆的「Yahoo奇摩暑期實習計畫」，持續培育優秀人才，接軌產業新趨勢。Yahoo奇摩今年招募主力涵蓋前端、後端、行動產品開發、大數據等產品工程相關、以及行銷、設計與電商等實習職務，吸引跨領域的Z世代人才積極報名，履歷投遞量相較去年成長超過三倍。

Yahoo奇摩指出，實習期間，實習生將由專屬導師（Mentor）帶領、共同學習和探索包括生成式AI在內的最新趨勢科技應用；同時更搭配國外講師課程，以全英文工作坊方式，帶領台灣實習生與歐美實習生進行互動，體現現今全球化的跨國工作模式。

因應後疫情時代，「混合式辦公」（Hybrid Work）結合遠距和面對面的多元工作模式也延伸至暑期實習計畫中，從面試、正式報到與工作皆可遠端進行，實習期間有機會與跨國同仁協作、交流，並藉由實習工作、實體活動增進自身軟實力、探索職涯方向。

Yahoo奇摩人力資源部資深經理李美玉指出，受到全球環境影響，不少國外學子選擇暑假回台實習，許多學生越來越早規劃職涯，今年大學生的投遞比例也明顯增加，顯見Z世代學生對於接軌職場的重視，希望透過到企業實習累積實務經驗，今年的實習計畫申請更為熱烈，累計收到數千份履歷、較去年成長3倍；來自海內外、不同領域與專業的學子，將爭取不到1%錄取率的實習機會。此外，也發現錄取的實習生中，有近15%是透過產業、校園學長姊推薦，顯示人才培育計畫對實習生的正向影響與傳承。其中不乏許多科技女力加入。根據Yahoo奇摩觀察，歷年女性實習生比例逐年增加；今年錄取的女性實習生佔比較去年更大幅成長六倍。。

面對全球競爭變局與疫後職場新常態，Yahoo奇摩分享Z世代可培養三大關鍵特質，以迎接未來變化與挑戰：

1.多元斜槓、跨域學習：因應科技趨勢快速變化，掌握單一技術已不足以面對產業現況，還需適應和接觸不同領域的技能；成為專業的「混血」人才，累積多元專業能力，將更有競爭力。

2.軟硬兼具、解決問題：元宇宙、混合實境與生成式AI等新技術推陳出新，除具備人機互動、寫程式相關技術的硬實力外，在混合式辦公常態下，擁有跨螢溝通協調、人際互動的軟實力更是團隊協作、解決問題時的重要技能。

3.靈活應變、創新應用：疫情大幅改變人類的生活，也進一步加速各種創新科技的研發，能適應變革、快速探索新技術，並勇於大膽嘗試和創新應用，將有機會創造更多元的成果，並成為職場不可或缺的人才。