快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Yahoo奇摩暑期實習計畫 分享Z世代應培養三特質

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Yahoo奇摩打造多元共融（DEI&B）的企業文化與工作環境，啟動第17屆的「Yahoo奇摩暑期實習計畫」，持續培育優秀人才，接軌產業新趨勢。Yahoo奇摩今年招募主力涵蓋前端、後端、行動產品開發、大數據等產品工程相關、以及行銷、設計與電商等實習職務，吸引跨領域的Z世代人才積極報名，履歷投遞量相較去年成長超過三倍。

Yahoo奇摩指出，實習期間，實習生將由專屬導師（Mentor）帶領、共同學習和探索包括生成式AI在內的最新趨勢科技應用；同時更搭配國外講師課程，以全英文工作坊方式，帶領台灣實習生與歐美實習生進行互動，體現現今全球化的跨國工作模式。

因應後疫情時代，「混合式辦公」（Hybrid Work）結合遠距和面對面的多元工作模式也延伸至暑期實習計畫中，從面試、正式報到與工作皆可遠端進行，實習期間有機會與跨國同仁協作、交流，並藉由實習工作、實體活動增進自身軟實力、探索職涯方向。

Yahoo奇摩人力資源部資深經理李美玉指出，受到全球環境影響，不少國外學子選擇暑假回台實習，許多學生越來越早規劃職涯，今年大學生的投遞比例也明顯增加，顯見Z世代學生對於接軌職場的重視，希望透過到企業實習累積實務經驗，今年的實習計畫申請更為熱烈，累計收到數千份履歷、較去年成長3倍；來自海內外、不同領域與專業的學子，將爭取不到1%錄取率的實習機會。此外，也發現錄取的實習生中，有近15%是透過產業、校園學長姊推薦，顯示人才培育計畫對實習生的正向影響與傳承。其中不乏許多科技女力加入。根據Yahoo奇摩觀察，歷年女性實習生比例逐年增加；今年錄取的女性實習生佔比較去年更大幅成長六倍。。

面對全球競爭變局與疫後職場新常態，Yahoo奇摩分享Z世代可培養三大關鍵特質，以迎接未來變化與挑戰：

1.多元斜槓、跨域學習：因應科技趨勢快速變化，掌握單一技術已不足以面對產業現況，還需適應和接觸不同領域的技能；成為專業的「混血」人才，累積多元專業能力，將更有競爭力。

2.軟硬兼具、解決問題：元宇宙、混合實境與生成式AI等新技術推陳出新，除具備人機互動、寫程式相關技術的硬實力外，在混合式辦公常態下，擁有跨螢溝通協調、人際互動的軟實力更是團隊協作、解決問題時的重要技能。

3.靈活應變、創新應用：疫情大幅改變人類的生活，也進一步加速各種創新科技的研發，能適應變革、快速探索新技術，並勇於大膽嘗試和創新應用，將有機會創造更多元的成果，並成為職場不可或缺的人才。

實習 Yahoo 職場

延伸閱讀

蘋概、暑期消費股 看俏

迎戰618！Yahoo奇摩購物「618金銀島奇航」年中慶推5大優惠　天天限時夯品1元加購

暑期種子教師營 開放報名

Yahoo奇摩購物「618金銀島奇航」年中慶！首波美妝保養限時下殺3折起

相關新聞

獨家／華碩組織大整併驚傳裁員 公司：沒有根據的傳聞

市場傳出，PC品牌大廠華碩（2357）進行組織大調整，規劃商用團隊與智慧手機部門合併，同時電競部門也將與個人電腦團隊整併...

台積電美籍工程師不用值夜班還抱怨！美建廠進度落後 ...劉德音祭秘密武器

台積電股東會上，董事長劉德音透露了對美國廠管理上的挑戰，也表示目前謹慎評估在歐洲建廠的可能。

AI做先鋒 塑膠加工設備更加高效與環保

現階段的射出成型設備業者正透過大數據、物聯網和智慧系統等創新技術，來提高對能源使用的可見性和控制力。更進一步的還會以簡單而有效的方式進行創新。

imec觀點：微影圖形化技術的創新與挑戰

此篇訪談中，比利時微電子研究中心（imec）先進圖形化製程與材料研究計畫的高級研發SVP Steven Scheer以近期及長期發展的觀點，聚焦圖形化技術所面臨的研發挑戰與創新。

VicOne、恩智浦、英業達攜手開發車用整合網路資安方案

趨勢科技車用資安新公司VicOne今天宣布與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體及伺服器設計製造大廠英業達合作，開發一套整...

穎崴高雄二廠新廠落成 將帶來10億以上年產值

半導體介面測試大廠穎崴科技，因應全球5G、AI、HPC與車用晶片持續成長，帶動強勁的高階半導體測試需求，前年斥資新台幣3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦