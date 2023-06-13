快訊

獨／陳綺貞撕破臉哭了！前員工狂列5點揭真實面貌

遭名嘴朱凱翔性騷 女議員「不接受道歉」2小時後掛急診

真的掰了！迪士尼11頻道將退出台灣 NCC證實了

Omdia：多元化布局工控及商用面板成為顯學

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
Omdia預期，多元化布局工控及商用面板成為顯學。記者李珣瑛／攝影
Omdia預期，多元化布局工控及商用面板成為顯學。記者李珣瑛／攝影

Omdia顯示研究首席分析師黃梓渝表示，儘管經濟下滑導致消費和IT產品需求下滑，但帶有作業系統的工控用途和商用（公用）顯示面板（亦稱為工業 PC，即 IPC）這項領域卻迎來成長曙光。並預期占市場比重除了從2021年的8.5%成長至2022年的9%，今年更將續增至9.5%。前五大排名廠商分別是：天馬、京東方、友達（2409）、群創（3481）及信利

依應用場景和螢幕尺寸，IPC可劃分為工控用途顯示面板和商用顯示面板兩大類。根據Omdia的「工控用途和商用顯示面板與 OEM 資訊服務」顯示，工控用途和商用顯示面板占總市場比重已從2021年的8.5%成長至2022年的9%，估2023年繼續成長至9.5%。工控用途顯示面板市占率第一的是天馬，去年占比37%，其後依序是：京東方、友達、群創和信利。

工控用途顯示面板用於特定的垂直市場，超過30個的應用場景。Omdia定義了並聚焦於其中關鍵的工控用途顯示面板應用，例如：大型遊戲機、人機界面、醫療、智慧零售、智慧家居及辦公、運輸、健身等等。在商用顯示面板方面，主要的應用有數位標牌、自助終端機、拼接牆、互動白板、條形屏用於零售及運輸業等，作用是在戶外（OOH）和公共環境中提供資訊、廣告或其他形式的消息等，大都採用大於27吋的面板。

工控用途和商用顯示面板的需求，也在2022年到2023年間隨著經濟浮動經歷了波動。不過在2023年，該領域與其他一些主要顯示面板應用領域（例如消費電子和電腦）相比，表現相對較好，尤其是在賭博機、人機界面、充電顯示幕等領域，將保持平穩增長。

Omdia顯示研究首席分析師黃梓渝表示，已有超過20家面板廠商瞄準工控用途和商用顯示面板此一市場，並在通過一套複雜的商業模式，與系統整合商、模組製造商、經銷商和代理展開合作。這套模式與消費電子和電腦的業務模式相比完全不同，並更具挑戰。工控用途顯示面板是高度定制化的產品，面板規格繁雜，面向的環境需求多有不同。他指出， 面板廠需要優化其供應鏈資源，充分利用行業人脈，滿足工控用途和商用顯示面板系統整合商和品牌商的需求。

黃梓渝強調，為實現有機增長，推向工控用途和商用顯示面板市場的產品尺寸必須豐富、規格必須多樣化，且產品必須能夠滿足長期供貨及高品質要求。中國和台灣面板廠商處於領先地位，除了上述的前五大之外，包括：彩晶（6116）、華星光電、夏普和JDI也積極布署中。

面板 消費

延伸閱讀

市調機構：Q1前十大晶圓代工廠商營收全部下跌 三星跌幅最大

樺漢5月營收月增1.8% 三大事業帶勁

IDC：面板價下半年有撐

IDC：4月大尺寸面板出貨量觸底 下半年大尺寸面板價格有撐

相關新聞

協商對象不只一家 彭博：台灣大哥大考慮投資加密貨幣公司

彭博資訊報導，台灣大哥大（3045）正探索與國內加密貨幣交易平台合作的機會，包括投資其中一項事業。

兩大電信「隔空駁火」…徐旭東暗酸台台併 蔡明忠笑回：氣氛和樂

電信產業競爭激烈，更有趣的是，台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠及遠傳電信（4904）董事長徐旭東每年都透過股東會「隔空...

Omdia：多元化布局工控及商用面板成為顯學

Omdia 顯示研究首席分析師黃梓渝表示，儘管經濟下滑導致消費和 IT 產品需求下滑，但帶有作業系統的工控用途和商用（公...

迎向企業永續！群創今年將完成架設ESG數位管理平台

群創（3481）總經理暨營運長楊柱祥今（13）日表示，永續經營不只是口號，群創作為台灣首間獲得WEF「燈塔工廠」認證的面...

嘉聯益人事異動！股東會改選董座、副董 傳承強化公司治理

軟板大廠嘉聯益（6153）今（13）日股東會改選全數照案通過，會後董事會選任董事長及副董事長，由瀚宇博德(股)公司法人董...

AI趨勢2年不墜！英業達葉力誠：明年拚雙位數增長

代工大廠英業達（2356）今（13）日召開股東會，新任董事長、創辦人葉國一次子葉力誠指出，過去公司AI伺服器營收占比只有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦