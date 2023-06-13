Omdia：多元化布局工控及商用面板成為顯學

Omdia顯示研究首席分析師黃梓渝表示，儘管經濟下滑導致消費和IT產品需求下滑，但帶有作業系統的工控用途和商用（公用）顯示面板（亦稱為工業 PC，即 IPC）這項領域卻迎來成長曙光。並預期占市場比重除了從2021年的8.5%成長至2022年的9%，今年更將續增至9.5%。前五大排名廠商分別是：天馬、京東方、友達（2409）、群創（3481）及信利。

依應用場景和螢幕尺寸，IPC可劃分為工控用途顯示面板和商用顯示面板兩大類。根據Omdia的「工控用途和商用顯示面板與 OEM 資訊服務」顯示，工控用途和商用顯示面板占總市場比重已從2021年的8.5%成長至2022年的9%，估2023年繼續成長至9.5%。工控用途顯示面板市占率第一的是天馬，去年占比37%，其後依序是：京東方、友達、群創和信利。

工控用途顯示面板用於特定的垂直市場，超過30個的應用場景。Omdia定義了並聚焦於其中關鍵的工控用途顯示面板應用，例如：大型遊戲機、人機界面、醫療、智慧零售、智慧家居及辦公、運輸、健身等等。在商用顯示面板方面，主要的應用有數位標牌、自助終端機、拼接牆、互動白板、條形屏用於零售及運輸業等，作用是在戶外（OOH）和公共環境中提供資訊、廣告或其他形式的消息等，大都採用大於27吋的面板。

工控用途和商用顯示面板的需求，也在2022年到2023年間隨著經濟浮動經歷了波動。不過在2023年，該領域與其他一些主要顯示面板應用領域（例如消費電子和電腦）相比，表現相對較好，尤其是在賭博機、人機界面、充電顯示幕等領域，將保持平穩增長。

Omdia顯示研究首席分析師黃梓渝表示，已有超過20家面板廠商瞄準工控用途和商用顯示面板此一市場，並在通過一套複雜的商業模式，與系統整合商、模組製造商、經銷商和代理展開合作。這套模式與消費電子和電腦的業務模式相比完全不同，並更具挑戰。工控用途顯示面板是高度定制化的產品，面板規格繁雜，面向的環境需求多有不同。他指出， 面板廠需要優化其供應鏈資源，充分利用行業人脈，滿足工控用途和商用顯示面板系統整合商和品牌商的需求。

黃梓渝強調，為實現有機增長，推向工控用途和商用顯示面板市場的產品尺寸必須豐富、規格必須多樣化，且產品必須能夠滿足長期供貨及高品質要求。中國和台灣面板廠商處於領先地位，除了上述的前五大之外，包括：彩晶（6116）、華星光電、夏普和JDI也積極布署中。