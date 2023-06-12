索尼供應蘋果Vision Pro OLED面板 年產能為90萬片
集微網消息，日本科技巨頭索尼為蘋果的新混合現實設備Vision Pro提供OLED面板，每年產能為90萬台。消息人士認為，索尼的產能意味著蘋果明年最多只能出貨數十萬台Vision Pro。
據韓媒The Elec報導，索尼在矽上生產OLED，即OLEDoS，它使用矽作為襯底來製造高分辨率的微型OLED顯示面板。索尼每季度最多向蘋果供應10萬至20萬套OLEDoS面板，消息人士稱，庫克曾要求索尼擴大其OLEDoS的產能，但被索尼拒絕。因此，蘋果要想擴大Vision Pro的出貨量，就需要新的面板供應商。
據悉，Vision Pro是一款空間計算設備，庫尅表示，Vision Pro是一個全新的增強現實平台，一個革命性的新產品，將改變我們溝通、協作、工作和娛樂的方式。不過市調機搆TrendForce預計，Vision Pro明年出貨量僅約20萬台。
日媒指出，Vision Pro的推出為日本電子零部件製造商帶來了希望，蘋果曾稱，它在日本有近1000家供應商，包括索尼、村田、京瓷、Nidec等。2022年，蘋果稱自2018年以來，它在日本的供應鏈上花費了超過1000億美元。
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