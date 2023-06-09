技嘉股東會 董座葉培城：下半年優於上半年 全年業績持續成長

技嘉（2376）今（9）日舉行股東會，董事長葉培城表示，目前PC產業審慎看待，下半年有機會比上半年好，但是好多少，沒有人有把握，至於伺服器產品不會差，今年整體業績目標仍是要較去年成長。

葉培城表示，下半年景氣，必須看產品別，PC產品目前審慎看待，下半年還是有旺季，但是有多好？沒人有把握，不至於太好，也不致太差，還OK，目前第2季是淡季，景氣不好，下半年可以期待，下半年應該比上半年有機會好一些。

他說，目前第2季是主機板與顯示卡淡季，現在需求還沒出來，第2季板卡會比第1季下來一點，至於伺服器則不會差，伺服器大量出貨還是落在下半年，第2季伺服器會比第1季好。

技嘉總經理李宜泰表示，目前看來，第1季、第2季與第3季，都是按照計畫進行，符合年初的目標，也就是兩位數成長，下半年會比上半年好一些，主要是板卡產品通路開始鋪貨，至於2023年全年都成長，這是目標，目前伺服器占營收比重已達25%，而AI伺服器開始交貨了，大概是第1季底第2季初時交貨，至於AI伺服器目前滲透率約30%。