法國補貼GFS、意法半導體新建12吋廠 業界看台廠補助金額也不低

晶圓代工廠格羅方德（GFS）與意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所程式碼：STM）日前正式簽訂雙方於2022年7月11日公布之在法國克洛爾新建量產半導體聯營廠的合作協議，該廠並獲得法國政府和歐盟委員會的補助支持。

產業界認為，從該新廠投資規模與補助來看，台廠如台積電（2330）若後續與歐盟的德國協商設廠預期後續可爭取補助金額或比率也有望將不低於該專案。

依據格羅方德與意法半導體共同新聞稿，該計畫的資本支出、維護成本和輔助成本總額預計75億歐元。法國國家投資銀行（Bpifrance）將為新廠提供鉅資財政支援。這項援助行動符合歐洲晶片法的目標以及近期歐盟委員會所審核通過之「法國2030」計畫。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，「今天對於意法半導體、格羅方德以及歐洲是一個重要的日子。沒有法國政府和歐盟委員會的支援，此專案不可能完成簽訂。我們將進一步充實歐洲和法國的FD-SOI生態系統，提升先進複雜技術的產能，在汽車、工業、物聯網、通訊基礎建設等重要終端市場中，滿足歐洲和全球客戶之數位化和低碳轉型的需求。新廠將協助我們達成逾200億美元的營收目標。」

格羅方德總裁暨執行長Thomas Caulfield表示，「感謝法國財長勒梅爾及財政部在過去一年為今天的專案落成所做及提供的支援。透過與ST在克洛爾的合作，格羅方德正進一步於充滿活力的歐洲技術生態系統中擴大佈局，同時受益於規模經濟效應，高效利用資本為客戶提供更大的產能。雙方將攜手提供格羅方德市場領先的FDX技術和ST的豐富的技術組合，滿足客戶對汽車、物聯網和行動晶片的需求。預計未來幾十年，這些市場需求將維持成長趨勢。」