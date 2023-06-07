蘋果ＷＷＤＣ全球開發者大會公布相關新產品，其中混合實境（ＭＲ）頭盔正式面市。外資圈對此多抱持正向觀點，摩根士丹利（大摩）預期今年十月將量產出貨，雖然今年出貨量可能不及五十萬台，但長期仍將嘉惠相關供應鏈，如台積電等十一家台廠。

在蘋果ＷＷＤＣ後，不少外資券商在第一時間出具報告，如高盛證券即對蘋果推出Vision Pro抱持正向觀點，並認為蘋果將透過Vision Pro優秀的規格和豐富的內容擴大ＸＲ潛在客戶群，提升用戶體驗，擴展內容生態系統，及擁有廣大活躍的iPhone用戶群。

大摩也在報告中公布完整供應鏈，台廠有十一家入列，包括台積電的晶圓代工服務與Micro LED基板、日月光投控的封測、ＧＩＳ—ＫＹ的鏡頭貼合、和碩的生產研發、台郡與臻鼎—ＫＹ的軟板、大立光的Pancake透鏡鏡片、載板三傑（欣興、景碩、南電）的ＩＣ載板、以及采鈺的晶圓級光學感測器。