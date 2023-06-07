聽新聞
test
0:00 / 0:00

分析師：Vision Pro具指標意義

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

蘋果公司在台北時間昨天凌晨正式對外發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vision Pro，這原本是好事一樁，但Vision Pro定價高達三四九九美元（約台幣十點七萬元），還得要等明年才上市，遭到網友一陣撻伐；事實上，供應鏈早就說，蘋果ＭＲ不會太快放量，「全球ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）銷量都低於預期，這些產品要被廣泛使用，恐怕還需要一點時間」。

前兩年受惠於元宇宙議題，ＡＲ、ＶＲ、ＭＲ等各式技術廣受市場關注，已有ＶＲ設備的ＨＴＣ、Meta、Sony自然也成為最早受到市場關注。

蘋果也選在今年推出ＭＲ裝置，只不過，蘋果Vision Pro單機售價高達三四九九美元，且預計明年上半年在美國官網銷售，之後才會陸續在其他國家、地區開賣。

台經院資深分析師邱昰芳指出，Vision Pro在這段時間推出，「它是一個指標性意義重於實質意義，定價較高，主要是因為產品定位瞄準利基型市場，但是，現在還看不到應用上，大家有什麼非買不可的理由。」

看在蘋果供應商的眼裡，ＡＲ、ＶＲ也仍需要時間，才有可能大鳴大放。

業者私下表示，「前年、去年，客人對於ＡＲ、ＶＲ產品都有很高的期待，但是就去年一整年來說，全球ＡＲ、ＶＲ產品的出貨量都是低於預期，這兩個產品，要被廣泛使用仍需時間。」雖然市場都期待ＡＲ、ＶＲ應用能在未來幾年有比較好的發表，但短期間很難有明顯成長動能。

美國 擴增實境

延伸閱讀

防投資詐騙 金管會將再找Google及Meta開會

蘋果Vision Pro售價逾10萬 郭明錤：不利短期內的投資情緒

頭戴裝置尚欠大眾市場 蘋果仍豪賭向Meta下戰帖

「考驗果粉的時刻來了」 蘋果推最新MR頭戴裝置1台10萬元

相關新聞

政府說不缺電「我們只能相信」 劉德音籲檢討綠能政策

台積電董事長劉德音昨天表示，政府說二○二五年不缺電，「我們只能相信」。面對股東關切台積電如何因應地緣政治風險，劉德音則說...

劉德音：AI激勵 台積前景光明

台積電董事長劉德音昨天表示，輝達董事長黃仁勳電腦展來台掀起ＡＩ旋風，確實為ＡＩ更多應用帶來很大激勵，也讓台積電訂單增加，...

全球布局 台積晶片將採區域訂價

台積電繼美國亞利桑納州廠設廠後，台積電董事長劉德音昨天證實將評估在日本設立第二座晶圓廠，仍會鎖定特殊製程，但設廠土地尚未...

自建電廠？台積：太複雜了 續買綠電

台積電一年用電量近兩百億度，是否評估過自建電廠？台積電董事長劉德音昨天在股東會坦承，台積電確實曾經評估過自蓋電廠，最後不...

蘋果最貴MR頭盔Vision Pro 挑戰Meta

蘋果ＷＷＤＣ全球開發者大會五日於舊金山登場，會中發表三大硬體新品，其中最大亮點是發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vis...

Vision Pro…庫克：現實和數位世界無縫融合

蘋果ＷＷＤＣ全球開發者大會昨天發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vision Pro，蘋果執行長庫克表示，這個裝置的用途...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦