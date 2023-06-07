分析師：Vision Pro具指標意義

蘋果公司在台北時間昨天凌晨正式對外發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vision Pro，這原本是好事一樁，但Vision Pro定價高達三四九九美元（約台幣十點七萬元），還得要等明年才上市，遭到網友一陣撻伐；事實上，供應鏈早就說，蘋果ＭＲ不會太快放量，「全球ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）銷量都低於預期，這些產品要被廣泛使用，恐怕還需要一點時間」。

前兩年受惠於元宇宙議題，ＡＲ、ＶＲ、ＭＲ等各式技術廣受市場關注，已有ＶＲ設備的ＨＴＣ、Meta、Sony自然也成為最早受到市場關注。

蘋果也選在今年推出ＭＲ裝置，只不過，蘋果Vision Pro單機售價高達三四九九美元，且預計明年上半年在美國官網銷售，之後才會陸續在其他國家、地區開賣。

台經院資深分析師邱昰芳指出，Vision Pro在這段時間推出，「它是一個指標性意義重於實質意義，定價較高，主要是因為產品定位瞄準利基型市場，但是，現在還看不到應用上，大家有什麼非買不可的理由。」

看在蘋果供應商的眼裡，ＡＲ、ＶＲ也仍需要時間，才有可能大鳴大放。

業者私下表示，「前年、去年，客人對於ＡＲ、ＶＲ產品都有很高的期待，但是就去年一整年來說，全球ＡＲ、ＶＲ產品的出貨量都是低於預期，這兩個產品，要被廣泛使用仍需時間。」雖然市場都期待ＡＲ、ＶＲ應用能在未來幾年有比較好的發表，但短期間很難有明顯成長動能。