蘋果最貴MR頭盔Vision Pro 挑戰Meta

蘋果ＷＷＤＣ全球開發者大會五日於舊金山登場，會中發表三大硬體新品，其中最大亮點是發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vision Pro，定價三四九九美元（約台幣十萬七千元）起，將於明年上半年在美國先開賣。分析師指出，蘋果意在一個仍無法吸引電玩玩家及科技迷之外人士的市場，挑戰社群媒體「臉書」母公司Meta。

英國「金融時報」報導，蘋果公開此一「期待已久」的裝置，是自蘋果已故創辦人賈伯斯二○一○介紹iPad登場以來，「最受期待的硬體產品發表會」。它也是自執行長庫克二○一一年接棒後，蘋果「在產品上所下的最大豪賭」。

不過，蘋果Vision Pro是史上最貴ＭＲ頭盔，預期買氣恐將受到影響。ＡＢＩ研究總監Eric Abbruzzese指出，三四九九美元對任何人都是難以下手的價格，相較之下，Meta頂級款ＶＲ裝置售價一千一百美元，若蘋果無法提供更高的價值，消費者不容易埋單。

預料明年出貨量僅廿萬台

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告預估，由於Vision Pro明年上半年僅先在美國發售，加上考量產品售價及必要性應用功能等因素，預料明年出貨量僅廿萬台。

彭博分析師則預期上市第一年銷量僅五千台，主要購買的對象則是偏向開發者、企業用戶，後續若銷售想進一步擴大，下一代產品勢必要降低售價才有機會。

蘋果Vision Pro以全３Ｄ的使用者介面，讓Ａｐｐ超越傳統顯示器邊界的限制，可以無限放大、拓展、填滿整個空間，而且只要透過眼睛、雙手、語音，看著目標或輸入框，手指輕捏來選擇、輕拂手腕來滾動，或使用Siri聽寫輸入，就能操控所有功能。

蘋果並不預期該裝置短期內熱賣。庫克形容，五日的發表會代表「一段旅程的開始」，蘋果稱之為「空間計算」，預測將來有一天將成為與蘋果麥金塔電腦上的「個人計算」，以及iPhone引進的「行動計算」，同等重要的技術。

而對於蘋果ＭＲ裝置的產業應用商機，台積電董事長劉德音表示，台積電在ＭＲ技術領域已經耕耘很久，只是使用者經驗有待提升，前陣子不管是Google glass或ＨＴＣ都沒做很大，如今蘋果宣布新品做出來很讓人振奮。他認為蘋果的不同是，場域讓所有開發者參與，而有期許空間能做得更好。

相關股價未上演慶祝行情

不過，蘋果發表新品，股價卻未上演慶祝行情。蘋果股價當天由紅翻黑，收盤跌幅約百分之一至一七九點五八美元。台灣相關概念股昨日同樣洩氣，Vision Pro鏡片供應商玉晶光大跌超過百分之七，跌勢最重，揚明光也跌逾百分之六；負責鏡頭貼合業務ＧＩＳ則挫跌近百分之四，凸顯市場似乎不看好蘋果新品。