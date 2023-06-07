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蘋果最貴MR頭盔Vision Pro 挑戰Meta

聯合報／ 記者黃筱晴簡永祥陳昱翔、編譯茅毅／綜合報導
蘋果執行長庫克五日在美國加州發表整合虛擬實境及擴增實境功能的裝置Vision Pro，設計看似滑雪眼罩。（路透）
蘋果執行長庫克五日在美國加州發表整合虛擬實境及擴增實境功能的裝置Vision Pro，設計看似滑雪眼罩。（路透）

蘋果ＷＷＤＣ全球開發者大會五日於舊金山登場，會中發表三大硬體新品，其中最大亮點是發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vision Pro，定價三四九九美元（約台幣十萬七千元）起，將於明年上半年在美國先開賣。分析師指出，蘋果意在一個仍無法吸引電玩玩家及科技迷之外人士的市場，挑戰社群媒體「臉書」母公司Meta。

英國「金融時報」報導，蘋果公開此一「期待已久」的裝置，是自蘋果已故創辦人賈伯斯二○一○介紹iPad登場以來，「最受期待的硬體產品發表會」。它也是自執行長庫克二○一一年接棒後，蘋果「在產品上所下的最大豪賭」。

不過，蘋果Vision Pro是史上最貴ＭＲ頭盔，預期買氣恐將受到影響。ＡＢＩ研究總監Eric Abbruzzese指出，三四九九美元對任何人都是難以下手的價格，相較之下，Meta頂級款ＶＲ裝置售價一千一百美元，若蘋果無法提供更高的價值，消費者不容易埋單。

預料明年出貨量僅廿萬台

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告預估，由於Vision Pro明年上半年僅先在美國發售，加上考量產品售價及必要性應用功能等因素，預料明年出貨量僅廿萬台。

彭博分析師則預期上市第一年銷量僅五千台，主要購買的對象則是偏向開發者、企業用戶，後續若銷售想進一步擴大，下一代產品勢必要降低售價才有機會。

蘋果Vision Pro以全３Ｄ的使用者介面，讓Ａｐｐ超越傳統顯示器邊界的限制，可以無限放大、拓展、填滿整個空間，而且只要透過眼睛、雙手、語音，看著目標或輸入框，手指輕捏來選擇、輕拂手腕來滾動，或使用Siri聽寫輸入，就能操控所有功能。

蘋果並不預期該裝置短期內熱賣。庫克形容，五日的發表會代表「一段旅程的開始」，蘋果稱之為「空間計算」，預測將來有一天將成為與蘋果麥金塔電腦上的「個人計算」，以及iPhone引進的「行動計算」，同等重要的技術。

而對於蘋果ＭＲ裝置的產業應用商機，台積電董事長劉德音表示，台積電在ＭＲ技術領域已經耕耘很久，只是使用者經驗有待提升，前陣子不管是Google glass或ＨＴＣ都沒做很大，如今蘋果宣布新品做出來很讓人振奮。他認為蘋果的不同是，場域讓所有開發者參與，而有期許空間能做得更好。

相關股價未上演慶祝行情

不過，蘋果發表新品，股價卻未上演慶祝行情。蘋果股價當天由紅翻黑，收盤跌幅約百分之一至一七九點五八美元。台灣相關概念股昨日同樣洩氣，Vision Pro鏡片供應商玉晶光大跌超過百分之七，跌勢最重，揚明光也跌逾百分之六；負責鏡頭貼合業務ＧＩＳ則挫跌近百分之四，凸顯市場似乎不看好蘋果新品。

台積電 美國 社群媒體

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