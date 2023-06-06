英特爾背部供電獲重大突破 2024年上半年推出

領先全球率先投入類產品的測試晶片實作背部供電的英特爾，今日宣布該公司提供的晶片背部供電解決方案－PowerVia 將於2024上半年在在Intel 20A的製程節點推出。英特爾表示，藉由將電源迴路移至晶圓的背面，解決因晶片面積微縮而日益嚴重的互連瓶頸問題。

英特爾技術開發副總裁Ben Sell表示，PowerVia是英特爾「4年5個節點」策略，以及邁向2030年達成單一封裝內含1兆個電晶體過程中的重要里程碑。使用試驗性的製程節點及隨後的測試晶片，讓英特爾降低背部供電對於領先製程節點的風險，並讓英特爾在晶片背部供電導入市場方面，領先競爭對手一個節點世代。

英特爾強調，將PowerVia從電晶體的開發中分離出來，以確保實作於Intel 20A和Intel 18A製程節點晶片時已準備就緒。與Intel 20A的RibbonFET整合前，PowerVia已在其內部測試節點進行測試和除錯，確認該技術具備良好的功能性。製造該測試晶片並測試之後，PowerVia已被證實能夠顯著且有效地利用晶片資源，單元利用率超過90％，讓晶片設計人員能夠在產品中提升效能和效率。英特爾將於6月11日至16日在日本京都舉行的VLSI研討會上，使用兩篇論文介紹這些技術。

英特爾進一步指出，PowerVia遙遙領先競爭對手的晶片背部供電解決方案，並為包含英特爾晶圓代工服務（IFS）客戶在內的晶片設計人員，在提升能源與效能方面，提供一條更快速的途徑。英特爾在導入業界最關鍵創新技術有著悠遠的歷史，例如應變矽、Hi-K金屬閘極和FinFET，藉以持續推動摩爾定律發展。隨著PowerVia和RibbonFET環繞式閘極（gate-all-around）技術將於2024年問世，英特爾持續在晶片設計和製程創新引領業界。

PowerVia為晶片設計人員首次解決日益嚴重的互連瓶頸問題。隨著人工智慧和電腦圖形在內等領域的應用不斷增加，需要更小、更密集和更強大的電晶體來滿足不斷成長中的運算要求。過去數十年來直至今日，連接電晶體的電源線和訊號線架構總是在爭奪相同的資源。藉由分離這兩者，能夠提升晶片的效能和能源效率，為客戶提供更好的結果。背部供電對於電晶體微縮十分重要，讓晶片設計人員能夠在毋須犧牲資源的情況下提升電晶體密度，提供相較過往更高的功率和效率。

英特爾並進一步指出導入背部供電的技術藍圖。Intel 20A和Intel 18A均會導入PowerVia背部供電技術和RibbonFET環繞式閘極技術。作為一款全新的電晶體電源傳輸方式，背部供電實作也向散熱和除錯設計提出新的挑戰。