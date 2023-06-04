蘋果首款VR裝置 今年WWDC現身

蘋果即將在美西時間六月五日（台北時間六月六日凌晨）舉行一年一度的WWDC開發者大會；根據蘋果釋出的最新WWDC宣傳標語，上面寫著「Code New Worlds」（編碼新世界），這也意味蘋果首款VR（虛擬實境）作業系統與設備，首度在WWDC亮相。

過去幾年，市場總傳聞蘋果VR設備即將現身，後又有人傳聞蘋果設計的產品會以AR（擴增實境）、MR（混合實境）為主；不過，蘋果最新釋出的部落格文章中，祭出了一張宣傳照片，主文字標題寫著「Code new worlds」，但在下方藏了一堆分散字母，將這些字母組合起來後，竟成了一句「VR headset unveiled at WWDC」，翻譯成中文的意思，就是「VR頭戴式裝置將在WWDC揭曉」，示意蘋果VR頭戴式設備即將問世，據了解，這款設備也將命名為「Reality Pro」。

蘋果每年六月舉辦開發者大會，向全球軟體設計師，展示蘋果最新設計的系統軟體，全球設計師了解蘋果開發走向後，也會開發各式各樣的全新App應用，供消費者使用；蘋果過去幾年都會在WWDC公布最新的iOS、WatchOS、tVOS，而今年將會是第一年對外釋出VR作業系統，這自然也讓全球軟體設計師雀躍不已。

根據早前市場研究機構預估，蘋果VR設備硬體設計精良，顯示畫質也可達到4K水準，定價恐將在三千美元（約新台幣九萬兩千元）左右。

只不過，這麼高的定價，消費市場真的會埋單嗎？

台經院資深產業分析師邱昰芳指出，對於蘋果iPhone來說，一千美元的定價已經是消費產品定價的天花板，「如果蘋果VR產品定價三千美元，應該是以B2B（企業市場）為主，產量不大，技術宣示意義比較多。」