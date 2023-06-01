台積電首創再生能源聯合採購 強化供應商減碳力

呼應2050年淨零排放承諾，台積電除成為全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，也積極發展綠色永續供應鏈，以五大方向推動供應商落實低碳管理，同時設立長期目標定期檢視成效並於永續報告書中對外揭露。

台積電表示，今年4月更首創國內再生能源聯合採購模式，與誠新電力公司簽訂每年10億度、為期20年總量200億度的長期再生能源合約，其中每年5億度由台積電認購、另5億度邀請供應商共同認購，預計未來每年將減少二氧化碳排放量50萬公噸。

台積電表示，強化在地供應鏈減碳行動力推動綠色低碳供應鏈是公司實踐責任供應鏈的重要策略，為鼓勵供應商深耕永續發展，台積公司除以身作則擴大使用再生能源外，也進一步啟動供應鏈再生能源採購專案，針對有購置意向的供應商，透過聯合採購模式提供其從用電評估至電力轉供的完整服務，並承諾為期20年的長期採購量以爭取穩定電價，不僅降低供應商採用再生能源的門檻，同時提升再生能源開發商的商業媒合機會，促進國內再生能源產業發展。

台積公司視提升半導體產業永續性為ESG的關鍵一環，透過聯合採購模式協助供應商擴大再生能源供應來源，深化其永續營運管理能力，共同朝半導體低碳供應鏈的目標持續邁進。