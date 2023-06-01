快訊

1條魚換1棟房！「世界冠軍紅龍魚」拍賣會售出 7位數天價曝光網全嚇傻

終於等到！亞東醫院陳芸團隊完成台灣首例活體小腸移植

腸衰竭治療最後一塊拼圖 活體小腸移植7大QA

台積電首創再生能源聯合採購 強化供應商減碳力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
圖為位於嘉義布袋大型魚電共生太陽能光電場。圖/聯合報系資料照片
圖為位於嘉義布袋大型魚電共生太陽能光電場。圖/聯合報系資料照片

呼應2050年淨零排放承諾，台積電除成為全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，也積極發展綠色永續供應鏈，以五大方向推動供應商落實低碳管理，同時設立長期目標定期檢視成效並於永續報告書中對外揭露。

台積電表示，今年4月更首創國內再生能源聯合採購模式，與誠新電力公司簽訂每年10億度、為期20年總量200億度的長期再生能源合約，其中每年5億度由台積電認購、另5億度邀請供應商共同認購，預計未來每年將減少二氧化碳排放量50萬公噸。

台積電表示，強化在地供應鏈減碳行動力推動綠色低碳供應鏈是公司實踐責任供應鏈的重要策略，為鼓勵供應商深耕永續發展，台積公司除以身作則擴大使用再生能源外，也進一步啟動供應鏈再生能源採購專案，針對有購置意向的供應商，透過聯合採購模式提供其從用電評估至電力轉供的完整服務，並承諾為期20年的長期採購量以爭取穩定電價，不僅降低供應商採用再生能源的門檻，同時提升再生能源開發商的商業媒合機會，促進國內再生能源產業發展。

台積公司視提升半導體產業永續性為ESG的關鍵一環，透過聯合採購模式協助供應商擴大再生能源供應來源，深化其永續營運管理能力，共同朝半導體低碳供應鏈的目標持續邁進。

台積電 再生能源 半導體

延伸閱讀

台積電包商撞閃違停移工被輾死 違停男二審獲輕判免關

拆解三星Galaxy S23 台積電4奈米操刀高通晶片成本最大

台積電「5力」驚人！中科東側、西側都聞「積」起舞

台積「晶園會議」 讓員工發聲

相關新聞

「一兆男」黃仁勳親民逛夜市「不帶保鑣」？輝達：砸2000萬做維安

晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳來台掀起旋風，不僅親赴台北國際電腦展（COMPUTEX）、至台大畢業典禮致詞，甚至逛夜市買麻花捲。不過超親民的作風也讓人好奇，這位身價不凡的「一兆男」，難道出門都不帶保鑣隨行嗎？

輝達黃仁勳試用華碩大語言模型 簽名AI時代來臨

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳來台掀起旋風，昨（31）日下午在台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）現身...

威騰推出史上最大容量 22TB My Book 桌上型硬碟

為協助消費者妥善保存急速增長的數位資料，硬碟大廠威騰（Western Digital） 旗下WD品牌推出容量高達 22T...

AI人工智慧技術突起 南科園區啟動第4次通盤檢討

台南科學園區3期基地擴建計畫相關都市計畫變更作業已獲內政部都市計畫委員會審議通過，而1、2期相關土地使用，距前次通盤檢討...

台積電首創再生能源聯合採購 強化供應商減碳力

呼應2050年淨零排放承諾，台積電除成為全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，也積極發展綠色永續供...

國巨陳泰銘搶進車用IC 接替劉揚偉任國創半導體董事長

鴻海今天宣布半導體策略新布局，由鴻海、國巨雙方合資的國創半導體，將旗下IC、SiC元件/模組產品事業以新台幣2.04億元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦