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需求持續下修 第1季NAND Flash總營收季跌16.1%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第1季NAND Flash廠總營收季減16.1%。（路透）
第1季NAND Flash廠總營收季減16.1%。（路透）

集邦今日公布最新記憶體市況調查指出，第1季NAND Flash買方採購動能保守，供應商持續透過降價求售，但第1季NAND Flash位元出貨量僅微幅季增2.1%，平均銷售（ASP）單價季減15%，合計NAND Flash產業營收約86.3億美元，季減16.1%。 SK集團（SK hynix & Solidigm）及威騰電子（WDC）量價齊跌，衝擊營收表現，季減均逾兩成。

集邦表示，SK集團受淡季及削價競爭影響，第1季NAND Flash營收僅13.2億美元，季減24.8%，其中去年第四季占整體營收過半的SSD領域，因PC市場需求疲弱，導致第1季營收占比僅剩20~25%；威騰電子同樣受淡季需求不振影響，第1季NAND Flash營收約13.1億元，季跌21.1%。

由於三大終端應用包括伺服器、筆電與智慧型手機需求不見起色，三星持續藉由促銷高容量產品以增加位元出貨量，ASP季跌18.3%，第1季NAND Flash營收約29.3億元，季減15.8%。鎧俠（Kioxia）方面，需求端持續受到疲軟的消費動能影響，各大終端應用客戶亦持續進行庫存調節，導致第季1平均銷售單價重挫20.3%，位元出貨量則季增18%，合計第1季NAND Flash營收約18.5億美元，季減5.9%。

美光第1季NAND Flash營收季減19.8%，達8.9億美元。由於PC、mobile端客戶庫存已回復健康水位，美光預期自家庫存高點落於第2季，隨著減產措施持續落實，希望盡快擺脫供給過剩的態勢。

觀察第2季市況，集邦表示，由於第1季三星加入減產行列，目前觀察買方採購意願有提高的趨勢，又以模組廠和PC OEM較積極，第2季整體NAND Flash位元出貨量預估季增5.2%，但由於原廠仍背負庫存出清的壓力，全產品的ASP將續跌，預期第2季NAND Flash產業營收仍會持續下跌，季減約7.9%。

營收 NAND Flash Flash

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