快訊

im.B案延燒！ 刑事局拘提行政院前政務顧問陳振坤

祭優惠鬆綁法規 創投界盼政府定目標

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
30日的數位創新領航論壇上，產業界分享許多政策建議與AI的應用。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
30日的數位創新領航論壇上，產業界分享許多政策建議與AI的應用。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府要透過優惠、法規鬆綁讓台灣數位經濟的新創環境更好，才有助產業發展！」創投公會理事長邱德成30日在「數位創新領航論壇」表示，政府應該制定扶植創投企業的目標，才能讓台灣公司市場規模擴大。產業界指出，有AI的服務將成為未來趨勢，以電商為例，AI能協助分析報表、撰寫文案，還有蒐集數據。

盼降低新科技不信任感

數位部長唐鳳表示，資安的韌性是來自各部門的信任，很開心透過台灣雲市集等平台，看到台灣很多生成式AI技術的成長，並以展示概念的方式，模擬新科技如何在未來實際應用，而且可以降低民眾對新科技的不信任感，盼透過論壇交流，讓資訊產業創投更加興盛。

創投公會理事長邱德成表示，國發會的天使基金方案共投資220家公司，其中130幾家是數位經濟產業，可見相關產業的蓬勃發展，但他認為政府做得還不夠，盼政府能協助數位新創產業接軌國際，因為很多新創都是以台灣為主要市場，規模不容易擴大。

擴大金額助新創發展

此外，過去在《產創條例》中有創投業稅額抵減，但現在已經取消，他們建議政府恢復，並讓國發會的《天使基金》在創投市場扮演更大的決策。邱德成甚至呼籲，政府的投資新創產業優惠可以取消上限，讓有錢人能以更大的金額協助新創產業發展。

邱德成說，日本的新創政策改變過去保守作為，首相岸田文雄5年內要讓日本新創獨角獸（市值超過10億美元的公司）增加90家、投資金額增加10倍，他建議政府制定明確目標，如台灣5年內要有100家企業市值超過1億美元等。

電商進入D2C時代

TiEA理事長何英圻指出，微軟推出瀏覽器+AI的服務後，市佔率看起來沒有變化，但新增用戶比例卻已經提升到20%，谷歌瀏覽器新增用戶僅剩80%。他預測，未來電商將會進入D2C（直接賣給客戶）的時代，因此提供AI服務的公司非常重要，要如何協助客戶優化演算法、最佳化AI將成為重點。

【更多精采內容，詳見

創投 AI 電商

延伸閱讀

不剪頭髮照樣賺！吳依霖轉戰電商「半年賣破七位數」

陸數位經濟 加速製造業綠色轉型

91APP目標價 法人喊220元

富蘭克林華美AI新科技 夯

相關新聞

黃仁勳回應英特爾追趕宣言 要基辛格跑快點

輝達執行長黃仁勳昨天舉行Computex 2023專題演講之後，30日舉行全球媒體與分析師見面會，共有上百人參加。對於日...

祭優惠鬆綁法規 創投界盼政府定目標

「政府要透過優惠、法規鬆綁讓台灣數位經濟的新創環境更好，才有助產業發展！」創投公會理事長邱德成30日在「數位創新領航論壇」表示，政府應該制定扶植創投企業的目標…

黃仁勳站台！廣達旗下雲達回歸Computex 推客製化5G AI基礎設施

全球資料中心解決方案領導供應商廣達（2382）旗下雲達科技回歸疫後首次全實體的台北國際電腦展（COMPUTEX 2023...

廣運攜手其陽、工研院 首度亮相「雙相浸沒式冷卻系統」

智慧系統整合廠廣運（6125），今（30）日起為期四天，參加台北國際電腦展COMPUTEX 2023。首度亮相攜手佳世達...

技嘉COMPUTEX強勢登場 展出AI超級晶片伺服器以及全系列電腦產品

因應人工智慧（AI）的「iPhone時刻」已經到來，帶動全球中大型資料中心對AI運算伺服器以及超級電腦需求強勁需求，技嘉...

睽違3年回歸COMPUTEX盛會 金士頓「非二進制DDR5記憶體」全球首次登場

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓睽違三年再次登入「2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）」盛會，並首度曝光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦