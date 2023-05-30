祭優惠鬆綁法規 創投界盼政府定目標

「政府要透過優惠、法規鬆綁讓台灣數位經濟的新創環境更好，才有助產業發展！」創投公會理事長邱德成30日在「數位創新領航論壇」表示，政府應該制定扶植創投企業的目標，才能讓台灣公司市場規模擴大。產業界指出，有AI的服務將成為未來趨勢，以電商為例，AI能協助分析報表、撰寫文案，還有蒐集數據。

盼降低新科技不信任感

數位部長唐鳳表示，資安的韌性是來自各部門的信任，很開心透過台灣雲市集等平台，看到台灣很多生成式AI技術的成長，並以展示概念的方式，模擬新科技如何在未來實際應用，而且可以降低民眾對新科技的不信任感，盼透過論壇交流，讓資訊產業創投更加興盛。

創投公會理事長邱德成表示，國發會的天使基金方案共投資220家公司，其中130幾家是數位經濟產業，可見相關產業的蓬勃發展，但他認為政府做得還不夠，盼政府能協助數位新創產業接軌國際，因為很多新創都是以台灣為主要市場，規模不容易擴大。

擴大金額助新創發展

此外，過去在《產創條例》中有創投業稅額抵減，但現在已經取消，他們建議政府恢復，並讓國發會的《天使基金》在創投市場扮演更大的決策。邱德成甚至呼籲，政府的投資新創產業優惠可以取消上限，讓有錢人能以更大的金額協助新創產業發展。

邱德成說，日本的新創政策改變過去保守作為，首相岸田文雄5年內要讓日本新創獨角獸（市值超過10億美元的公司）增加90家、投資金額增加10倍，他建議政府制定明確目標，如台灣5年內要有100家企業市值超過1億美元等。

電商進入D2C時代

TiEA理事長何英圻指出，微軟推出瀏覽器+AI的服務後，市佔率看起來沒有變化，但新增用戶比例卻已經提升到20%，谷歌瀏覽器新增用戶僅剩80%。他預測，未來電商將會進入D2C（直接賣給客戶）的時代，因此提供AI服務的公司非常重要，要如何協助客戶優化演算法、最佳化AI將成為重點。

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