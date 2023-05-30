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欣興董座：公司多出去拜訪客戶搶單 AI新品效益萌芽

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興董事長曾子章受訪談到景氣。記者尹慧中攝影
欣興董事長曾子章受訪談到景氣。記者尹慧中攝影

欣興（3037）今（30）日召開股東常會，欣興董事長曾子章會後受訪提到，不景氣包含不可控的政治經濟因素，「欣興自己是多出去拜訪客戶搶訂單」，另外他說，欣興本身觀察AI應用只要產品上來欣興至少占一半以上機會，這也是公司為何中長期投資大於同業，公司積極布局AI等新產品也接蠻多訂單，新品按照技術層次開發期仍有風險，效益預期若客戶端順利放量部分較簡單產品今年會陸續浮現，較高技術層次預期2024年陸續看到，目前在萌芽階段，2025年效益更大並計畫拿下過半市占。

據說明，比如欣興在台灣生產30層高階厚大板加上HDI並應用於AI伺服器領域客戶已橫跨直接品牌廠、最終應用客戶與組裝廠，曾子章說，層數大幅提升後良率要做到7-8成很有挑戰，不過目前客戶仍滿意，預期可拿下過半市占，AI伺服器橫跨初階中高階產品，此部分價值也比較高，預期2026年市場規模若如預期將衝上天。

曾子章說，依據Yole報告預測中期計畫發展2026年AI產值超過雲端產值，這兩個相比AI可能超過伺服器，到2026來看公司有很多技術開發客戶服務支援比重越來越高。

就景氣，曾子章說，下半年一般人都樂觀以待，會比上半年好，不過會好多少仍要觀察。

另外外界關注輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台是否和更多台灣夥伴會面，曾子章說，昨日已受邀參加輝達活動，可看到輝達已是定位完全不同的公司。

曾子章提到，投資一個廠需要300億元，也是因為較多高精密的設備採購等待較久，雖然目前有稍微改善，但曝光機全球供應商才那兩家導致大家都在排隊，就算有人延期或取消仍然要排隊。他幽默說，「這跟去百貨公司買東西不一樣」。

曾子章提到，公司過去75-80%投資在載板，是因為技術瞄準AI與HPC高層數載板產品。另外他認為隨著景氣變化資本支出放緩是自然現象，不可能埋著頭衝。

AI 欣興

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