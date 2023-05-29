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三星晶圓代工成熟製程 傳Q3減產逾10%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
三星正調度更多人力處理先進製程。（美聯社）
三星正調度更多人力處理先進製程。（美聯社）

業界傳出，由於晶圓代工成熟製程需求能見度仍不佳加上三星正調度更多人力處理先進製程，將在今年第3季進一步減產成熟製程的8/10奈米約10%產能。法人預期將有利於成熟製程供需恢復平衡。

南韓媒體報導也指出，三星一直保持100%的晶圓產能至第2季但在全球半導體產業不景氣的情況下，晶圓代工訂單也有所減少，不得不從第3季開始減產。

據韓媒Aju News援引業內人士消息稱，三星計劃從第3季開始，將其位於韓國華城園區的S3線的8奈米和10奈米產量減少10%以上。據悉，華城S3線主要用於晶圓代工，已經採用極紫外（EUV）設備進行生產。不過三星沒有評論減少成熟製程產能的消息。

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