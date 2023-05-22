強化供應鏈韌性 穎崴馬國檳城服務中心今日啟用

晶圓測試治具大廠穎崴(6515)今(22)日上午在馬來⻄亞檳城舉行馬來⻄亞業務及技術服務中心開幕儀式，未來將在檳城及東南亞地區提供最即時的測試介 面技術服務，為穎崴在海外市場戰略布局的重要里程碑。

穎崴在此設置服務據點，一方面為了就近服務半導體設計及封測客戶，以因應高速運算(High Performance Computing)如伺服器及雲端運算等高階應用需求;同時因應地緣趨勢效應下，半導 體封測製造板塊的位移，提供東南亞半導體設計及封測客戶第一線支援與服務。

東南亞近年漸成為全球半導體重要聚落，尤其是檳城地區，已經有全球重要IC設計公司及IDM廠進駐，為半導體重鎮，馬來⻄亞的輻射基地戰略位置因應而生。根據《台灣電子設備產業白皮書》， 台灣近年出口到新加坡、馬來⻄亞的半導體設備成長率大幅增加，原因來自當地封測產業發展，以 及國際大廠擴大在星馬的產線投資。

另一方面，近年馬來⻄亞與台灣半導體供應鏈往來頻繁，2022年已躋身台灣第五大半導體設備進口 商;根據中華⺠國海關進出口貿易統計，2022年台灣來自馬來⻄亞半導體設備出口給台灣就占了4.7%，年增率高達36%，是台灣半導體設備進口國成長之最。

穎崴董事長王嘉煌表示，隨著東南亞在全球半導體戰略位置越來越重要，穎崴將保持多元佈局與供 應鏈彈性，隨著全球半導體板塊持續位移至東南亞，以及封裝測試及垂直整合整合元件大廠(IDM)持續在馬來⻄亞擴充，帶動當地業務量增加，先在檳城設置服務 據點，期能滿足未來幾年半導體產業的擴建需求。

此外，王嘉煌表示，此服務據點展現穎崴對大馬區域半導體產業發展以及外國投資商業友好政策的信心。

穎崴資深副總陳紹焜則表示，穎崴已深耕東南亞市場多年，已有在當地員工服務當地客戶，設置檳城服務據點後，將更貼近客戶，滿足客戶需求。