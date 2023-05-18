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緯創第2季NB出貨估季增雙位數 有望帶營收齊漲
AI熱潮席捲全球，帶動伺服器概念股表現強勢，緯創（3231）今（18）日再度突破50元大關，最高上攻至51.6元，創下11年來新高價位，吸引投資人湧入，成交量居前。緯創對於第2季出貨狀況也釋出新看法，據目前能見度來看，公司預期第2季NB出貨可望增長，估計可季增達雙位數。
緯創今日午盤後漲勢收斂，上漲1.6元至51元、漲幅3.13%，帶動伺服器概念股漲勢，據緯創首季財報顯示，旗下首季筆電出貨390萬台，季減15.2%，年減30.4%；桌機出貨190萬台，季減9.5%，年減 19.1%；顯示器出貨255萬台，季減15%，年減43.3%。
緯創日前透露，公司出貨在經歷季底效應後，目前則稍微放緩，但整體出貨狀況皆符合原先預期。進入第2季，整體表現將逐月成長，筆電、PC出貨預計都會較前季成長雙位數百分比，顯示器則持平。
此外，針對旗下伺服器的表現，緯創指出，企業伺服器較為疲弱，不過受惠GPU伺服器持續走強，整體第2季伺服器營收仍有機會季增。對此，法人也看好緯創全年營收可望逐季增長。
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