在日增建7奈米廠？ 台積電受關注

台積電昨天證實董事長劉德音受日本首相岸田文雄邀請，將參與和相關半導體大廠進行會談。由於英特爾、比利時ＩＭＥＣ等業者都將提出在日本設立研發中心的計畫，台積電是否會宣布在日本增建第二座七奈米先進製程晶圓廠，備受關注。

日方將這次會議主軸定位在強化日本半導體產業競爭力，不過，從日本過去極力爭取台積電到日本設廠，台積電在日本政府給了巨額補助及環評和建照核發和人才培育等超高行政效率支持，說服台積電點頭在茨城設立３Ｄ ＩＣ研發中心，並攜手Ibiden、信越化學、JSR、旭化成、新光電工、日東電工、Keyence、Disco等廿家日本企業及東京大學投入先進晶片共同研發。

台積電也啟動海外第二個建廠布局，在鄰近大客戶索尼旁的日本熊本興建一座晶圓廠，計畫以十六／十二奈米和廿八奈米提供晶圓製造服務，應對全球市場對特殊製程的強烈需求。這座晶圓廠正加速建廠，預定二○二四年量產。

台積電供應鏈透露，日本政府及相關民代考量要提升日本半導體的戰略地位，爭取台積電在日本設立比熊本廠更先進製程的拉力「非常強」，日政府也透過補助及完善熊本廠附近生活圈及人才培訓等多管齊下措施，全力說服台積電在日本設立比原本更先進製程製造廠（外傳是七奈米廠）。

台積電資深副總總經理侯永清去年十二月接受東京電視台採訪時透露，不排除在日本興建另一座新廠，吻合日方爭取台積電把更先進的七奈米帶到日本的傳言。但侯永清受訪時仍語帶保留說：「最終決定還是需要先觀察位於熊本縣的晶圓工廠的表現。」

不過，負責日本官方半導體相關業務的自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明去年十二月參加「二○二二年台日科技對話」，就揭露日本政府的半導體戰略布局。

他說：「日本要重新提高半導體製造比重，靠一己之力無法達成，絕對要與其他國家合作，但找中國及南韓合作都不宜，台日長期關係良好，且台積電晶圓製造全球領先，直接找台積電在日本設廠是最好的策略，且要更先進的製程。」

劉德音此次受邀參與日相岸田文雄召集半導體高峰會，可能是釋出再蓋一座七奈米廠的好時機。