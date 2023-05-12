研華攜手彩碤新能源 共同完成台灣首輛氫能原型車

工業電腦龍頭研華（2395）今（12）日與彩碤新能源共同完成台灣首輛氫能原型車賦能儀式。研華致力於將智慧車聯網解決方案實現於全球數十載，以安全、效率為目標，除了全球新能源巴士外，也於2022年與全台第一家氫能巴士夥伴彩碤新能源簽屬合作意向書，並以智慧巴士解決方案、AI行車安全解決方案，以及車載互動多媒體等多項解決方案，助力彩碤氫能巴士智能化。

根據Markets&Markets研究指出，全球電巴市場規模從2022年的11.2萬多輛，成長到2027年的67.1萬多輛，年均複合成長率近43.1%。台灣政府亦積極佈局智慧新能源巴士，根據預估，2024年至2030年市區公車加上部分一般公路客運及國道客運的汰換需求約12,170輛；此外，國發會也於今年四月審議通過「2030 年客運車輛電動化推動計畫（113 年至 119 年）草案」，將補助國內客運業者汰換柴油大客車為電動大客車，除提高業者汰換誘因，同時也將貫徹2030年市區公車全面電動化政策目標，引領未來公共運具朝2050淨零排放目標前進。

研華台灣營運處副總經理林其鋒表示，為實踐研華於ESG願景－永續地球的智能推手，研華持續秉持以企業核心能力發展各項永續智能解決方案，此次大力推動新能源巴士智能化並助力彩碤氫巴智能化即是最佳的典範之一。研華深耕全球智能巴士市場多年，全球皆有導入實績，除了可靠的TREK車載運算平台外，從2018年起即積極與全球新能源電動巴士夥伴合作，提供智能巴士完整解決方案，以實現低碳綠能運輸願景。

林其鋒說明，由於彩碤為全台第一家氫能巴士製造商，研華即透過車聯網技術與全球巴士行業經驗，協助其收集里程、車況、氫燃料電池資訊即時上傳雲平台，優化節能行駛模式及即時估算電池電能的功用，以利提升續航里程並可作為未來預防保養維修數據；此外，大數據分析資料能即時修正駕駛行為，並為其客戶－巴士運營商，從能耗數據中找出營運最佳解，期望藉此提升氫能電巴行車安全與效率，助力氫巴智能化。

研華智慧巴士解決方案包含巴士管理雲平台、TREK車載電腦方案、AI行車安全解決方案、車輛診斷與車上互動多媒體等軟硬整合方案。

智慧巴士解決方案：研華智慧巴士雲端管理平台與TREK車載電腦搭配，可將車輛狀態、車隊狀況、行駛事件分析等資訊即時傳回行控中心，透過雲端平台資料分析，提供電動巴士製造商與營運業者了解巴士狀態與駕駛行為分析。

AI行車安全解決方案：以TREK高整合型車載電腦，彈性整合多樣化周邊感測設備與軟體，包含AI攝影機、電子後照鏡、毫米波雷達，有效進行大車盲點、內輪差／A柱死角警示、前車防碰撞與駕駛者行為管理等。

車載互動多媒體解決方案：研華提供車上到站資訊推播與即時廣告看板，有效提升車輛營收與乘客滿意度。

研華將持續推動新能源車智能化，以AIoV整體解決方案為主體，持續與台灣及全球相關技術夥伴配合，建構強大智能車聯網生態系，以便為全球更安全、更高效、更低碳的智能全球交通解決方案而努力。