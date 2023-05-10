家登4月營收3億元 看好全年表現

台積電供應鏈家登精密（3680）今（10）日公布2023年4月營收報告，集團合併營收約為3億元，月減56.9%、年減17.9%，為6個月來低點。家登表示，客戶放緩拉貨進程以消化庫存，藉此空檔全力備貨，以補足國內及大中華地區目前在手訂單的晶圓載具需求。此外，家碩科技的設備機台如期交機，等待後續客戶驗收完成陸續認列營收。

家登表示，第2季是家登營運關鍵時期，為迎接下半年旺季，地緣政治衍生的客戶需求以及半導體去化庫存後產業復甦帶來的旺盛需求，家登加速擴產擴線，大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案已成為集團營收主力成長動能之一，為今年最大的營收成長來源，營收規模已和台灣及美國兩大市場並駕齊驅。

家登表示，晶圓載具訂單持續湧入，在中國，台灣，以及海外客戶，家登已成為多數新廠baseline，同時全球客戶家登挾產能效率以及產品品質優勢，逐步搶占美、日競爭對手市佔，訂單能見度不僅高且已達供不應求狀態。

家登表示，上月針對昆山川口塑膠工業進行100%股權投資，昆山廠將逐步成為家登大中華在地生產基地，主力供應大中華地區光罩載具及12吋晶圓載具需求，預計今年第4季開始投產，會大幅度提高當地服務效率並擴充目前家登產線產能。因應未來地緣政治及經濟發展態勢，持續思考全球海外基地的規劃，除已底定的大中華廠區之外，家登不排除其他可能性，以確保全球客戶的需求與產能受到最高保障。

家登指出，第1季表現亮眼，第2季專注營運，在產業的洪流中家登雖不能置身事外，但另求在穩健營運的基礎上持續成長。家登擁有自身產品在技術上逐漸領先全球之不可取代性外，再加上全球供應鏈「二元化｣的長期趨勢，相信以台灣中小企業具彈性的生產效率與在地即時服務的優勢下，全年表現值得期待。