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「第14屆權民搶百萬 權民大集合 權力造財富」頒獎典禮

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮今天盛大舉行，金管會主委黃天牧（前排左三）、經濟日報社長劉永平（前排右三）、台灣證券交易所董事長林修銘（前排左二）、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠（前排右二）、台灣集中保管結算所董事長林丙輝（前排左一）、中華民國證券商業同業公會秘書長簡宏明（前排右一）、以及八大券商包括永豐金證券總經理張李章隆（後排左起）、兆豐證券總經理吳明宗、元大證券總經理王義明、凱基證券董事長許道義、台新證券董事長郭嘉宏、群益金鼎證券總經理李文柱、國泰證券總經理周冠成、中國信託證券副總經理簡新桓等親臨與會。記者曾學仁／攝影
經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮今天盛大舉行，金管會主委黃天牧（前排左三）、經濟日報社長劉永平（前排右三）、台灣證券交易所董事長林修銘（前排左二）、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠（前排右二）、台灣集中保管結算所董事長林丙輝（前排左一）、中華民國證券商業同業公會秘書長簡宏明（前排右一）、以及八大券商包括永豐金證券總經理張李章隆（後排左起）、兆豐證券總經理吳明宗、元大證券總經理王義明、凱基證券董事長許道義、台新證券董事長郭嘉宏、群益金鼎證券總經理李文柱、國泰證券總經理周冠成、中國信託證券副總經理簡新桓等親臨與會。記者曾學仁／攝影

經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮今天盛大舉行，金管會主委黃天牧、經濟日報社長劉永平、台灣證券交易所董事長林修銘、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、台灣集中保管結算所董事長林丙輝、中華民國證券商業同業公會秘書長簡宏明、以及八大券商包括永豐金證券總經理張李章隆、兆豐證券總經理吳明宗、元大證券總經理王義明、凱基證券董事長許道義、台新證券董事長郭嘉宏、群益金鼎證券總經理李文柱、國泰證券總經理周冠成、中國信託證券副總經理簡新桓等親臨與會。

「權民搶百萬」實體交易競賽，由主管機關、指導單位及主辦單位長官頒發獎盃，給本屆權民搶百萬活動，績效表現優異之券商總公司、分公司及參賽者，鼓勵券商及投資人推動及參與權證市場並邀請金管會主委黃天牧頒發券商總公司特別獎，證交所及櫃買中心董事長陳永誠頒發券商分公司推動績優獎等，由經濟日報社長頒發獎勵，給本屆權民搶百萬活動，績效卓越投資人前三名。

經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮今天盛大舉行，台灣證券交易所董事長林修銘（圖）致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮今天盛大舉行，台灣證券交易所董事長林修銘（圖）致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮，社長劉永平（圖）致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮，社長劉永平（圖）致詞。記者曾學仁／攝影

金管會 黃天牧

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