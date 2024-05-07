全聯徵特務買菜兼闖關 達陣送任務獎勵、再抽10萬福利點

全聯PX Pay全新推出「個人化專屬福利任務」，邀請會員們「每月來闖關，達陣有福利！」5月1日~5月31日活動期間，PX Pay會員只要完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得專屬任務獎勵，5月限定加碼，達陣再享抽獎資格，有機會抽中100,000福利點，本月將一口氣抽出3名幸運會員。

全聯PX Pay會員註冊數截至3月底已超過992萬，在即將迎來千萬會員之前，首度推出「個人化專屬福利任務」，象徵會員經營將邁向全新里程碑。本次福利任務為每一位會員量身打造，5月份首發任務主要包含「實體門市累積消費次數」、「實體門市累積消費金額」和「實體門市使用全支付結帳次數」三大項，而任務的次數、金額，則分別針對每位會員過往的消費行為，透過演算法設定出不一樣的「達陣門檻」。

舉例來說，過去每月平均到店消費2次的會員，和每天都到門市消費的會員，所收到的福利任務也會有所不同，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，個人化專屬福利任務是數據應用深化下的產品，個人化任務背後的演算法，依照全聯最新的會員經營方式RFM來設計，不同分群給予不同任務，讓每位會員都有最適合自己的任務門檻，人人都有機會抽最大獎100,000福利點。

全聯自2023年針對會員經營導入RFM分群，利用R (Recency最近來店)、F (Frequency頻次)以及M (Monetary金額) 三個指標進行深度分析，也觀察到每一群會員的行為差異；其中「忠誠度」較高的VIP會員，日常生活中吃的、用的各式商品幾乎都在全聯購買，月平均消費次數達7次，平均消費金額超過3,000元。

而另一群「潛力客」雖然月平均消費金額較低不到千元，但每月到店頻次平均也達5次，主要集中購買烘焙麵包、飲料和蛋等品項，也被視為值得深度經營的潛力會員。劉鴻徵表示，過去會員任務採一致性門檻，雖然可有效提升高價值會員消費，但對其他分群會員來說較困難、不易達成，長久下來會錯失會員經營的廣度和深度。

有別於過往企業經營會員大多設定固定門檻，鼓勵消費提供贈點，或是觀察消費者特定行為，進一步觸發對應資訊，例如簡訊或APP通知。全聯數據中台則整合線上、線下會員消費紀錄、線上瀏覽行為等數據資料做演算，客製化設計「個人化專屬福利任務」並直接顯示在PX Pay APP上，讓每一位會員都能主動參加。

為了持續推廣行動支付，本次5月份福利任務也著重推廣全支付的使用，同時加入以過去消費行為設計的「到店頻次」、「消費金額」任務，未來規劃擴大範圍，包括線上使用小時達、隔日達或APP內瀏覽行為等，將推出更多任務鼓勵會員挑戰，進而有效提升消費者與全聯全方位的互動與黏著度。

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