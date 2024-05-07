賣股千億 外資4月淨匯出423億
四月中東地區衝突升溫、美國利率政策前景不明，市場情緒緊張，外資「走」為上策。據金管會統計，四月外資賣超台股逾千億元，淨匯出十三億美元（約台幣四二三億元），終結連續五個月淨匯入紀錄，顯示外資在首季瘋狂淨匯入逾兩千億元後，態度轉趨謹慎。
面對外資終結連五紅，金管會點出兩大關鍵，首先，外資淨匯入態勢雖顯審慎，但隨國內景氣復甦，台股成長動能仍穩健；其次，上市櫃公司首季營收九點五四兆元，是歷年同期次高，且台股現金殖利率百分之二點七、三月底本益比廿三點五倍，顯示台股基本面穩健。
金管會指出，即便四月外資轉為淨匯出，但淨匯出金額小，累計今年前四月外資仍淨匯入一三九點六一億美元，至少是二○○九年、十六年來同期累計淨匯入第一大量。
外資從去年十一月淨匯入一一二點六億美元飆史上最大量後，腳步不停歇，到今年三月已連五個月、累計淨匯入三五一億美元，直到四月驚見反手淨匯出，使四月底外資累積餘額略降到二五九三點七億美元。
資料顯示，四月底外資持有台股集中市場市值略降到百分之四十點三九。若看外資買賣超台股數字，四月外資賣超一三八九億元，前四月累計賣超七○二億元。
金管會表示，外資賣超有兩大主因，一是因美國通膨降溫缺乏進展，就業成長優於預期，市場預期聯準會放緩降息進程，二是中東地區衝突加遽，造成市場情緒緊張，影響全球股市。
而受到外資熱錢四月大舉落跑影響，中央銀行拋匯阻貶台幣，導致四月外匯存底降至五六七○點一九億美元，連四月下滑並為半年新低，月減十點八億美元。央行外匯局長蔡烱民昨天表示，除投資運用收益入帳為正面因素外，主要貨幣貶值、央行進場調節，均為外匯存底減少主因。
蔡烱民說，美元指數四月上漲百分之一點六六，台幣匯率同步貶值百分之一點六六，主要貨幣僅人民幣與澳幣兌美元升值，其餘貨幣均為貶值，導致外匯存底減少。
▪ 最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
▪ 進入超漲期 李同榮：房價再漲多少、未來就跌多少
▪ 竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝
▪ 中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高
▪ 網紅經濟崛起 興富發台中七期推微型辦公室
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言