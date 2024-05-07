賣股千億 外資4月淨匯出423億

四月中東地區衝突升溫、美國利率政策前景不明，市場情緒緊張，外資「走」為上策。據金管會統計，四月外資賣超台股逾千億元，淨匯出十三億美元（約台幣四二三億元），終結連續五個月淨匯入紀錄，顯示外資在首季瘋狂淨匯入逾兩千億元後，態度轉趨謹慎。

面對外資終結連五紅，金管會點出兩大關鍵，首先，外資淨匯入態勢雖顯審慎，但隨國內景氣復甦，台股成長動能仍穩健；其次，上市櫃公司首季營收九點五四兆元，是歷年同期次高，且台股現金殖利率百分之二點七、三月底本益比廿三點五倍，顯示台股基本面穩健。

金管會指出，即便四月外資轉為淨匯出，但淨匯出金額小，累計今年前四月外資仍淨匯入一三九點六一億美元，至少是二○○九年、十六年來同期累計淨匯入第一大量。

外資從去年十一月淨匯入一一二點六億美元飆史上最大量後，腳步不停歇，到今年三月已連五個月、累計淨匯入三五一億美元，直到四月驚見反手淨匯出，使四月底外資累積餘額略降到二五九三點七億美元。

資料顯示，四月底外資持有台股集中市場市值略降到百分之四十點三九。若看外資買賣超台股數字，四月外資賣超一三八九億元，前四月累計賣超七○二億元。

金管會表示，外資賣超有兩大主因，一是因美國通膨降溫缺乏進展，就業成長優於預期，市場預期聯準會放緩降息進程，二是中東地區衝突加遽，造成市場情緒緊張，影響全球股市。

而受到外資熱錢四月大舉落跑影響，中央銀行拋匯阻貶台幣，導致四月外匯存底降至五六七○點一九億美元，連四月下滑並為半年新低，月減十點八億美元。央行外匯局長蔡烱民昨天表示，除投資運用收益入帳為正面因素外，主要貨幣貶值、央行進場調節，均為外匯存底減少主因。

蔡烱民說，美元指數四月上漲百分之一點六六，台幣匯率同步貶值百分之一點六六，主要貨幣僅人民幣與澳幣兌美元升值，其餘貨幣均為貶值，導致外匯存底減少。

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