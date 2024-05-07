Fed推遲降息…美元高利定存搶市 永豐銀喊到10.5%

經濟日報／ 記者楊筱筠林勁傑／台北報導
美元。 路透
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5月美元高利定存大搶市。美國聯準會（Fed）推遲降息時間點，加上地緣政治風險升溫，推升美元避險貨幣地位，國銀5月持續有高利美元專案上架，最高為永豐銀7天喊到10.5％，1個月天期定存最高則給到6％。

永豐銀行給出7天期美元年利率10.5％方案，且最低門檻僅需要100美元起跳，如果選擇1個月天期，房貸戶也可以拿到6％優惠利率，一般存戶則可以拿到5.7％。

中信銀美元高利喊到6％，且門檻僅需要1萬美元起跳，承作天期為1個月，如果不滿1萬美元，1個月天期美元定存利率也可以享有5.5％，限制透過網路銀行或中信Home Bank App指定入口換匯轉存，或分行臨櫃依照規定辦理。

外銀第2季的美元定存利率，星展銀推1個月天期5.6％與3個月天期5.4％，最低承作門檻為5萬美元，限定為豐盛理財客戶以及豐盛私人客戶。

渣打銀5月最新推出的美元優利定存活動，如果是新資金存入，3個月天期可以拿到5.58％年利率，單筆最低起存必須5萬美元，如果是續存戶則可以拿到6個月天期5.08％、最低起存金額為2萬美元。

華南銀則推出階梯式的美元定存專案，不分個人戶以及法人戶，也沒有金額上限，提供1個月天期以及3個月天期的美元定存方案，給予三段階梯式優惠，單筆定存5萬美元起跳，未滿10萬美元可享有5.25％、10萬美元起到未滿30萬美元則為5.3％，30萬美元以上則為5.35％。

3個月天期階梯式優惠美元定存利率，同樣依照金額區分不同級距，單筆定存5萬美元、10萬美元以及30萬美元起，則分別享有年息5.22％、5.27％、5.32％。如果是領航會員資格，新資金臨櫃辦理，單筆30萬美元起，可以選擇1個月5.4％或是3個月5.37％。

合庫推出「113合優利03」美元定存優惠專案，提供客戶低門檻且相對穩健的資金停泊選擇。專案期間為昨（6）日起至31日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，數位存款帳戶最高可享3個月年利率5.35%、6個月年利率5.15%；非數位存款帳戶最高可享3個月年利率5.3%、6個月年利率5.1%。合庫表示，本次專案提供3個月及6個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。

客戶 永豐 門檻

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