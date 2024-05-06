市場重燃降息希望 新台幣連6升創逾3週高點

美國經濟有降溫跡象，市場重燃降息希望，美元指數走弱，台灣今天股匯同步走揚，新台幣兌美元收32.347元，升2.9分，匯價連6升，並創下逾3週的新高，台北及元太外匯市場總成交金額15.255億美元。

美國4月非農新增就業人數低於預期，市場重燃對於聯邦準備理事會（Fed）將在今年降息的希望，激勵美股收紅，美元指數則偏弱震盪。

台股今天在半導體族群領軍下，漲192.99點，終場指數守在20500點之上，以20523.31點作收。三大法人同步買超，合計買超274.70億元，其中外資買超金額突破200億元。

美國經濟放緩，投資人又開始期待後續降息題材，美元應聲走弱，加上台股上攻、外資匯入，進一步提供助力，新台幣兌美元今天以32.33元開出後，一度升破32.3元價位、最高觸及32.28元，終場收在32.347元。

外匯交易員認為，美元已經強勢一段時間，本來就有修正壓力，加上今年升息無望，如今漲高回落是很自然現象，不過在明確降息時間點出現之前，都還有變數，美元要大幅走弱也不容易；短期來說，新台幣跌跌不休的態勢暫時告一段落，回到區間整理，後續持續關注美國經濟數據，因為這攸關美國聯準會降息決策。

央行外匯局局長蔡烱民今天在外匯存底記者會上表示，美國經濟出現走緩跡象，目前市場認為，聯準會今年底前降息兩碼的機率約6成。

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