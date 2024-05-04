快訊

永豐銀斥資154億元 收購柬埔寨微型存款金融機構領導者Amret

花蓮觀光產業紓困振興3方案細節出爐 力拚6月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國非投資級債體質「轉骨」 留意慎選較高評等債券

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國第1季財報將進入尾聲，近80%的公司獲利優於預期，聯準會的利率決策會議維持按兵不動，但降息時點可能將落在2024年下半年。圖／路透社資料照
美國第1季財報將進入尾聲，近80%的公司獲利優於預期，聯準會的利率決策會議維持按兵不動，但降息時點可能將落在2024年下半年。圖／路透社資料照

美國第1季財報將進入尾聲，近80%的公司獲利優於預期，聯準會的利率決策會議維持按兵不動，但降息時點可能將落在2024年下半年。法人指出，留意美國非投資級債體質「轉骨」，慎選較高評等的債券，更具有高殖利率優勢。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒進一步分析，美國非投資級債的「體質」已與過往大相逕庭，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場高達9成，CCC級或以下的債券比重持續下滑，整體品質較過去明顯提升，而且從違約率角度來看，過往違約風險多集中於CCC級債券，BB級長期違約僅0.4%、B級僅1.4%。

若從最新的數據分析，BB級現階段甚至沒有違約，B級的違約率也只有0.3%，反映出現在的非投資級債已「轉骨」，只要慎選較高評等的債券，便能降低整體信用風險。

林芷麒認為，除了美國非投資級債有望參與未來經濟成長的環境，在現階段聯準會持續延後降息的預期下，再度拉高美國非投資級債的殖利率水準，讓息收成為目前美國非投資級債最大的投資誘因，最新殖利率來到7%至8%的水準，大幅增添其投資價值，建議投資人不妨透過減少配置低評級債券，轉而增加較高評等的BB級債券，同時伺機彈性調整現金部位，參與美國非投資級債的高息優勢。

債券 美國

相關新聞

永豐銀斥資154億元 收購柬埔寨微型存款金融機構領導者Amret

永豐金控（2890）及旗下子公司永豐銀行5月4日召開董事會，決議通過永豐銀行分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 （...

美國非投資級債體質「轉骨」 留意慎選較高評等債券

美國第1季財報將進入尾聲，近80%的公司獲利優於預期，聯準會的利率決策會議維持按兵不動，但降息時點可能將落在2024年下...

聯準會利率維持不變 美國非投資級債「高殖利」添優勢

美國聯準會決議利率保持在23年高點，由於通膨高於預期，主席鮑爾示意高利率環境可能維持，法人建議可布局美國非投資級債，具有...

永豐金晚間8時將召開重訊記者會 宣布併購事項

永豐金（2890）4日宣布，將於今天晚上20時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由許如玫財務長說明董事會重大決議。

市場關注與新光金合併案 台新金：正面評估併購機會

台新金控昨（3）日召開今年第1季法人說明會，市場關注新光金重啟研究與台新金合併案，台新金總經理林維俊表示，針對可能案件只...

銀行攜學校 擴大人才庫

畢業季快到，金融業召募新人步入高峰。為了提高新人的穩定性，降低新人流失比率，獨立銀行紛紛與大學院校擴大建立建教合作關係，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。