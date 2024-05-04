美國非投資級債體質「轉骨」 留意慎選較高評等債券

美國第1季財報將進入尾聲，近80%的公司獲利優於預期，聯準會的利率決策會議維持按兵不動，但降息時點可能將落在2024年下半年。法人指出，留意美國非投資級債體質「轉骨」，慎選較高評等的債券，更具有高殖利率優勢。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒進一步分析，美國非投資級債的「體質」已與過往大相逕庭，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場高達9成，CCC級或以下的債券比重持續下滑，整體品質較過去明顯提升，而且從違約率角度來看，過往違約風險多集中於CCC級債券，BB級長期違約僅0.4%、B級僅1.4%。

若從最新的數據分析，BB級現階段甚至沒有違約，B級的違約率也只有0.3%，反映出現在的非投資級債已「轉骨」，只要慎選較高評等的債券，便能降低整體信用風險。

林芷麒認為，除了美國非投資級債有望參與未來經濟成長的環境，在現階段聯準會持續延後降息的預期下，再度拉高美國非投資級債的殖利率水準，讓息收成為目前美國非投資級債最大的投資誘因，最新殖利率來到7%至8%的水準，大幅增添其投資價值，建議投資人不妨透過減少配置低評級債券，轉而增加較高評等的BB級債券，同時伺機彈性調整現金部位，參與美國非投資級債的高息優勢。

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