聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國非投資級債體質「轉骨」 留意慎選較高評等債券
美國第1季財報將進入尾聲，近80%的公司獲利優於預期，聯準會的利率決策會議維持按兵不動，但降息時點可能將落在2024年下半年。法人指出，留意美國非投資級債體質「轉骨」，慎選較高評等的債券，更具有高殖利率優勢。
PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒進一步分析，美國非投資級債的「體質」已與過往大相逕庭，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場高達9成，CCC級或以下的債券比重持續下滑，整體品質較過去明顯提升，而且從違約率角度來看，過往違約風險多集中於CCC級債券，BB級長期違約僅0.4%、B級僅1.4%。
若從最新的數據分析，BB級現階段甚至沒有違約，B級的違約率也只有0.3%，反映出現在的非投資級債已「轉骨」，只要慎選較高評等的債券，便能降低整體信用風險。
林芷麒認為，除了美國非投資級債有望參與未來經濟成長的環境，在現階段聯準會持續延後降息的預期下，再度拉高美國非投資級債的殖利率水準，讓息收成為目前美國非投資級債最大的投資誘因，最新殖利率來到7%至8%的水準，大幅增添其投資價值，建議投資人不妨透過減少配置低評級債券，轉而增加較高評等的BB級債券，同時伺機彈性調整現金部位，參與美國非投資級債的高息優勢。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 借錢買房！台積輪班工程師「繳不出頭期」全場曝下場：穩死
▪ 北市又見都更孤島 網見照：最後只會淪為笑柄
▪ 「先求有再求好」第一間房怎麼選？ 多數人目標一致：年輕人比較喜歡
▪ 換同坪數新房「房屋稅3千變3萬4」 他哀號：貴到快哭出來
▪ 第1季建照6年最低、使照卻爆量 房市真的樂觀？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言