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金控集團 第1季對美曝險突破9.6兆元
金管會統計顯示，2024年第1季金控集團海外曝險部位正式突破27兆元、達27.38兆元，其中，又以美國市場曝險走高飆破了9.6兆元居冠，續創新高，占整體金控海外曝險總額達35％。
金管會最新數據顯示，國內金控集團對美風險集中度更趨增加，導致美國市場的波動、美國聯準會（Fed）利率政策，成為金控加碼海外投資最大考量因素。
金控對美曝險中，九成都是投資，由於金控擁有銀行、證券以及保險，在看好美國聯準會（Fed）降息循環下，美債仍是最大投資戰場，包括銀行、壽險都有進場，促使金控對美國曝險單季增4,645.92億元或5.08％，為海外投資曝險前十大市場中，曝險金額增加最多者。
金管會是在2015年第2季開始公布金控集團國內外曝險統計。曝險額包括拆存、放款與投資，又以投資部位最大。
2024年第1季底海外投資曝險前十大市場，依序是美國、中國大陸、英國、法國、澳洲、南韓、香港、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國。
與上季底相同，前十大曝險市場曝險金額都較上一季增加，以美國為最多。
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