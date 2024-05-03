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新台幣勁揚1.2角 收32.376元

中央社／ 台北3日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.376元，升1.2角，成交金額12.16億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.450元，最高32.354元、最低32.450元。

外匯 新台幣

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