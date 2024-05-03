誠美材兩派廣告戰 董座斥對手奪權、總座聲明名單合法

誠美材（4960）經營權戰火持續延燒，3日出現廣告戰，雙方在媒體同版刊登廣告，董事長何昭陽指控「部分董事少數股權行多數暴力，謀奪經營權」，且說明取得股東名簿合法，同時並未保管公司大小章；誠美材則是在廣告中嚴正聲明，「唯一」合法提名董事候選人名單已上傳公告於公開資訊觀測站，且將進行委託書的收取。

誠美材董事長何昭陽今日刊登廣告，說明遭誣衊與對手不法的事實；關於部分董事指責何昭陽占有公司大小章，並在媒體刊登廣告，鋪陳後續董事會解任一事，何昭陽澄清，為合法取得股東名簿以召開股東常會，依公司與群益證券約定程序，準備營業登記資料及公司大小章，取得資料後遵循公司內控制度規定繼續保管公司大章，為免小章遭人濫用，交由獨立董事保管，且已發函向證交所備查在案，並非部分董事指控同時占有公司大小章。

何昭陽表示，依公司法規定向股代單位取得股東名簿，且無洩漏股東名簿內容給他人，但對手派人跟蹤並將側錄的影像烏龍爆料給媒體，看圖說故事指稱陪同的友人為中資資金、說他涉違反個資法，他要問對手證據何在？後來還原陪同的友人未持有誠美材股票的真相後，這些圖謀誠美材經營權的不肖人士，連最基本的澄清或道歉都沒有，甚且繼續造謠。

何昭陽說，有心人士又以向媒體爆料方式，指稱還在刑事偵查階段的邱姓人士覬覦誠美材龐大土地資產擬爭奪經營權，同樣抹紅為中資；何昭陽強調，事實證明他所提出的董事候選名單並無此人。何昭陽認為，誠美材龐大土地資產，又何嘗不是對手不擇手段的「司馬昭之心」？

何昭陽說，誠美材部分董事結合高階主管不擇手段、違法亂紀，經查是以法人董事亞伯拉罕投資公司為主，其代表人為誠美材董事宋妍儀、代理總經理連巍鐘、公司治理主管馬紹恆，都是亞伯拉罕投資公司的董事。

何昭陽表示，恆泰國際投資原有誠美材法人董事席次，指派代表人連巍鐘， 不料連巍鐘卻於4月15日辭任誠美材董事；何昭陽合理推斷其動機是為斷絕恆泰改派代表人參與誠美材董事會，使董事席次降至7席(含3席獨立董事)後，與其結盟的董事3席加上一席獨立董事，表決議案即有過半之優勢。

何昭陽呼籲，誠美材股東豈可將攸關自身權益的經營權，託付這種為私利不擇手段、無視合夥人權益之人？

何昭陽刊登半版廣告指控對手違法，且針對董事名單提出說明，認為他所提出的董事名單，是唯一的董事名單，他同時在廣告中強調，「部分股東、董事之操作，已讓少數同仁涉及刑責，令人痛心，謹將完整事實經過時間序，揭露如下，送交社會公評」。

總經理派則是以誠美材名義也在同版刊登廣告，嚴正聲明已在4月23日經董事會決議提出候選人名單，且依法上傳並公告於公開資訊觀測站；廣告同時表示，何昭陽私取公司大小章及股東名簿後，已有股東接到騷擾電話，股東資訊顯已外流，請檢調機關能正視股東個資外洩情事，追究不法行為。