街口、全支付等四大電支龍頭 10月底得設資安主管

國人愈來愈愛使用「嗶」支付，電支資安議題也引關注。金管會表示，將要求街口、一卡通、全支付、悠遊卡等四大電支龍頭，最快10月底前需完成設置資安專責單位、人員和主管，其中資安主管禁止資訊主管互兼，以避免利益衝突。

據金管會截至2月底統計，使用人次超過400萬人者，共有三家，包括街口支付（646萬人）、一卡通（623萬人）、及全支付（469萬人），另一家悠遊卡雖僅281萬人但實體卡片多，金管會已請這四家電支龍頭先行評估設資安單位。

銀行局副局長林志吉說，會給這四家電支龍頭半年緩衝期，最快10月底前，就需完成設置資安專責單位、人員和主管，未來等銀行公會研擬相關內稽內控並納入後，一旦違規，最重恐處300萬罰鍰。

為強化電支機構資安控管機制、緊急應變計畫，金管會昨宣布，將要求銀行公會就「電支安控基準」、及設置資安專責、主管及人員條件，這兩大面向做研議，各將給半年和三個月研議期，最晚需10月底和7月底將研議方案送交金管會。

但在這研議上路期間，金管會考量有部分電支機構使用人數已具相當規模，金管會已請這些機構先評估設置。金管會以使用人數400萬人為界，街口、一卡通、全支付資安防護需先到位，悠遊卡則因實體卡片龐大，因此也一併納入「先遣部隊」。

至於剩下六家電支機構，是否也得比照？官員說，金管會是以「差異化」做管理，參考銀行業依規模高低設置資安長和人員，先請銀行公會研議標準，在何種經營標準下，電支機構需要設專責單位和人員，並非是一體適用。

因此這六家可等銀行公會三個月研議條件出爐後，再視當時經營標準、來看是否需設資安單位。

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