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聯準會持續偏向寬鬆政策 景順：有利亞洲風險資產、有望延續良好表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美國聯準會已在過去的五次會議中保持利率不變，這次會議也是如此。美國聯準會（Fed）。路透社
景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美國聯準會已在過去的五次會議中保持利率不變，這次會議也是如此。美國聯準會（Fed）。路透社

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美國聯準會已在過去的五次會議中保持利率不變，這次會議也是如此。

美國聯邦公開市場委員會提到最近幾個月在達到聯準會通膨目標方面「缺乏進一步進展」，聯準會明確表示需要更多的信心才會開始降息，仍然相信聯準會可在未來幾個月的數據中獲得更大信心。值得注意的是，聯邦公開市場委員會聲明中的指引部分較過去未有改變，將其視作一個有利的訊號，因為有關言論並未變得更積極。

趙耀庭表示，總而言之，這是一次相當鴿派的聯邦公開市場委員會聲明和記者會，尤其是考慮到市場預期。只要聯準會的評估認為政策仍具有限制性，而且相關通膨仍保持於3%水準以下，就不會繼續升息

市場合理預期年底前後將降息一次，這應會是基本情境，要想進一步降息，就需數據顯示抗通膨取得更大進展。目前看來，即使第2季通膨數據仍然較高，但不像第1季那麼嚴重，聯準會仍將採取被動態度且可能會在更長時期內保持利率高點。美元或許保持強勁。

美國臨準會主席鮑爾(Chair Powell)於記者會上表示，聯準會最終仍傾向於寬鬆政策，因此再升息的可能性很低，這讓亞洲市場參與者集體鬆了一口氣。

趙耀庭表示，聯準會持續偏向寬鬆政策有利亞洲風險資產，並有機會延續良好表現。在美國的帶動下，全球成長看似正重新加速，這有利於亞洲經濟體及市場。相較美國因成長放緩而降息，亞洲投資人或許更樂於見到此情境。

利率於更長時期內保持高點帶來的最迫切問題，或許是亞洲當地貨幣可能面臨美元復甦帶來的強勁阻力。直到聯準會政策轉向前，這無疑都會大大增加亞洲各國央行的工作難度。展望未來，所有人的目光都集中在美國未來幾個月的通膨數據上。

升息 央行 美國聯準會 通膨 降息

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