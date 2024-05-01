快訊

調查北士科、京華城案議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

線狀對流發展中！閃電訊號每分鐘600次 午後南部注意強降雨、雷擊

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

通勤族、外送員看過來！遠雄人壽建議用傷害險轉嫁風險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
圖為外送員示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為外送員示意圖。圖／聯合報系資料照片

這幾年台灣美食外送需求大增，根據勞動部統計，國內美食外送員人數已逼近15萬人，近三年增加三倍以上，8成以上的外送員最擔心工作時發生意外事故，許多勞工朋友們外出打拚，還須承擔上下班途中的交通與工作職災風險，遠雄人壽建議勞工族群可妥善運用傷害保險，來轉嫁工作時面臨的風險。

意外總是來得突然，若未事先做好妥善規畫，一旦遭受事故急難，可能造成失能或重大傷害，導致收入中斷，甚至家庭經濟生活陷入困頓，「遠雄人壽意路發終身傷害保險」，提供意外身故、意外失能保險金、意外失能扶助金、重大燒燙傷與豁免保障等全方位防護。

以30歲男性、職業為美食平台外送員為例，投保意路發商品，繳費20年期、保額100萬元，意外險職業類別為第三級，平均每天保費只要11元(年繳保險費4,100元)，即可擁有一整年365天的完整保障，保障直至98歲；如未超過80歲，因陸上交通(含汽機車駕駛、乘客)、水上交通、航空交通、地震、颱風、洪水、土石流、火災、雷擊等9種特定意外造成的身故及失能程度之一者，額外按失能比例換算提高一倍的保障。在意外失能扶助保障部分，除提供1-11級意外失能豁免，如遭逢特定意外事故以致1-6級失能，除按失能比例換算的「意外失能保險金」外，另加碼給付「特定意外失能保險金」，且持續提供每年24萬元，保證給付15年「意外失能扶助金」，最高合計560萬元，讓因意外必須暫停工作時，也能有生活安養扶助金，支應日常生活開銷。

遠雄人壽指出，由於意外險是依據保戶職業風險等級計算保費，投保時應誠實告知工作性質(含兼職)；若保險期間更換工作，不論風險降低或提高，也需主動告知保險公司，避免未來若發生意外事故，如因所繳保費不符合相對應職業等級保費時，理賠金可能會依據保費差距而打折扣。風險無所不在，需要提前準備，為忙碌的工作多添一份保障。

上班族 保險金 外送員 遠雄人壽

延伸閱讀

保費變便宜 2月美元傳統型保單買氣續航...3月堪憂了嗎？

Uber Eats推4生鮮揀貨新功能 漏買可加點、掃碼不出錯

花蓮大地震災民 免繳國保保費6個月共7116元

桃園外送員凌晨等紅燈突倒地 「原因曝光」警暖送便當

相關新聞

通勤族、外送員看過來！遠雄人壽建議用傷害險轉嫁風險

這幾年台灣美食外送需求大增，根據勞動部統計，國內美食外送員人數已逼近15萬人，近三年增加三倍以上，8成以上的外送員最擔心...

殖利率回升打擊美債 短存續期間債券相對受惠

債市表現分歧，隨市場修正聯準會降息預期，美債殖利率走揚拖累美國政府基金下跌0.44%，不過，存續期間很短的美國1-3個月...

壽險報喜…3月大賺431億 4月獲利動能有望續航

新台幣3月續貶、全球股市大漲，壽險業持續實現股票與基金資本利得，推升3月單月稅前盈餘衝到431億元的八個月高點，月增一倍...

富邦演說秀 蔡明忠、蔡明興直播力推ESG

富邦集團昨天舉辦FUBON Talks富邦演說秀，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自出席。蔡明忠表示，希望將...

堵ETF亂象 網紅規範9月上路

ＥＴＦ（指數股票型基金）集中度過高以及財經網紅行銷亂象爭議多時，金管會昨天發布相關監理新制，其中在網紅管理上畫出三道紅線...

壽險業匯兌損失大降 寫五月低點

3月台幣續貶，業者大降避險比率「少避一點」，加上避險工具的CS（換匯）年化成本也走低，三大因素讓3月壽險業匯兌損失大降。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。