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銀行搶美元大小客戶都要 再推高利定存...最高達10%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
美元。 路透
美元。 路透

市場預期美國聯準會（Fed）推遲降息，銀行再推美元高利存款，抓住存戶趁利率仍處高檔鎖住高利的心態與需求，有銀行舊案延長，也有銀行同步推出高利定存與活存，申辦金額從300美元到無上限都有，要小資族與高資產大戶一網打盡。

銀行推美元高利存款專案概況
銀行推美元高利存款專案概況

凱基銀行日前推出短短一周給高利10%的美元定存專案，原本在昨（30）日到期結束，結果凱基銀行決定延長，專案期限拉長到6月28日，並且有別於一般這類超高利專案可能會限制較低存款金額的做法，凱基銀此專案起存金額雖然只有1,000美元，但是最高卻不設上限，也就是大戶有多少錢要存都行，只有內部做專案的總量管制。

凱基銀也同時打出數位帳戶的美元高利活存，活動期間符合條件就給予活存利率最高7.88%，此一活存高利率限存款1,000美元內適用，而超過1,000美元的部分則是給予3.65%活存高利，雖然利率比7.88%少了一半，但其實已經相當於牌告6個月定存利率水準。

台中銀（2812）、高雄銀（2836）與華南銀行的美元高利定存專案，則是同時對自然人與法人客戶開放，台中銀最高3個月期5.35%，另有6個月期利率5.25%可供選擇，高雄銀則是提供3個月期5.1%高利，數位通路辦理的起存門檻較低，只要1,000美元。

華銀則針對符合領航會員資格的會員，於專案期間以新資金臨櫃辦理，單筆30萬美元以上，享1個月期年息5.4%或3個月期5.37%高利。不是領航會員的一般客戶，最高1個月期5.35%高利。

王道銀行（2897）昨天也宣布推出多種活定存優惠專案，美元活存年利率最高5%、美元定存3個月年利率5.68%，起存只要300美元。


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