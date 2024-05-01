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壽險報喜…3月大賺431億 4月獲利動能有望續航

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
新台幣3月續貶、全球股市大漲，壽險業持續實現股票與基金資本利得，推升3月單月稅前盈餘衝到431億元的八個月高點。 路透
新台幣3月續貶、全球股市大漲，壽險業持續實現股票與基金資本利得，推升3月單月稅前盈餘衝到431億元的八個月高點。 路透

新台幣3月續貶、全球股市大漲，壽險業持續實現股票與基金資本利得，推升3月單月稅前盈餘衝到431億元的八個月高點，月增一倍，累計前三月賺960億元；市場預期，4月新台幣貶勢加劇、股市尚穩，獲利前景可期。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業首季獲利較去年同期虧轉盈，是因淨投資利益、業務承保利益均增加。數據顯示，2024年首季壽險業國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益3,455億元、年增1,454億元或72%，又以國外投資淨利益跳增2.5倍貢獻最大。

也因股債市順風，3月底整體壽險業淨值攀升到2兆4,800億元的逾兩年高點，單月大增1,753億元、年增三成。蔡火炎說，壽險業淨值增加，是因金融資產部位評價損益大增所致。

法人指出，4月台股守穩2萬點大關，台幣貶破32.5元，股匯市順風均有助提升壽險匯兌收益及股票投資評價部位，有助4月獲利動能續航。

但因美國降息時點一延再延、降幅也可能縮小，讓4月美債、海外債殖利率大彈，不利壽險業舊債評價，壓縮實現債券資本利得空間，其次因匯率波動加劇及台美利差仍大，避險成本仍高，這些利空將影響壽險業2024年獲利水準。

金管會昨公布2024年3月保險業獲利、淨值和匯兌成本。

1月壽險業大賺318億元後，2月略降到211億元，3月衝高到431億元的八個月新高，累計前三月大賺960億元，相較去年同期為「虧轉盈」。

受惠3月台美股市大漲、台幣貶值，使壽險業3月國外投資收益攀升到1,184億元、國內投資收益436億元，僅國外投資收益月增近五成，官員說，國外投資收益大增，主要仍是匯兌因素貢獻大。

產險業3月稅前盈餘35億元，是26個月新高，累計前三月賺93億元，蔡火炎說，主要是業務承保利益增加。據數據顯示，產險業累計前三月業務承保利益共168億元，年增2.6倍。

壽險業

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