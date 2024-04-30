中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑Top 5%  

證交所30日公布112年度第十屆公司治理評鑑結果，中天生技集團旗下兩家上櫃公司中天生技（4128）及合一生技（4743）連續三屆蟬聯「公司治理評鑑上櫃組前5%」企業的最高榮耀，同時也皆獲得「市值 100 億元以上之非金融電子類」上市櫃公司最佳前10%肯定，展現中天生技集團在公司治理及企業永續上的優異成果。

公司治理評鑑每年由證交所及櫃買中心舉辦，透過「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面80項指標綜合評比上市櫃公司治理表現。本屆共有754家上櫃公司受評，依得分情形分為前5％、6％至20％、21％至35％等七個級距；前5％企業為此評鑑的最高榮耀。

中天生技董事長郭憲壽表示，連續三屆入選公司治理評鑑前5%，是對同仁致力落實公司治理、維護環境永續以及促進社會共融的重要肯定。中天遵循金管會「永續發展路徑圖」以及「永續發展行動方案」推動ESG，永續發展委員會督導ESG執行成效，領先法規要求，將合併報表子公司納入溫室氣體盤查及查證範圍，並持續與公益團體合作，照顧弱勢族群及癌症患者，推廣有機健康生活。未來將持續朝向「健康生活 永續共融」的願景前進，創造最大經營價值及股東權益。

合一生技董事長黃山內表示，對於利害關係人關注的永續議題，公司建立完善的公司治理機制，強化董事會職能，推動性別平權、友善職場等作為，並將誠信經營深化為企業文化的一部份，保障股東權益。同時也以實際行動促進社會共融，建立糖尿病足照護網，提升大眾的衛教知識，增進醫療資源的近用可取得性。合一是台灣生技製藥業首家入選DJSI道瓊永續指數的公司，也是唯一連續兩年入選標普全球永續年鑑的生技製藥企業。此次連續三年入選公司治理評鑑前5%，顯示公司永續作為已成為台灣生技產業的典範。

中天生技集團營運涵蓋新藥、醫學保健品、生技投資與有機事業四大領域，為台灣生技新藥產業的龍頭企業，管理團隊專注核心本業致力提升公司價值，同時也善盡企業社會責任，為維護地球的永續環境盡一份心力。

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