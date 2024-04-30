快訊

施明德今晨火化 女兒抱骨灰回家：一家三人每天陪他

不敵勞動成本火熱、令人失望財報 美股早盤下跌

離開台灣金之後有三個新工作 沈榮津成為「三棲」當紅炸子雞

中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑Top 5%  

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
證交所。本報系資料照
證交所。本報系資料照

證交所30日公布112年度第十屆公司治理評鑑結果，中天生技集團旗下兩家上櫃公司中天生技（4128）及合一生技（4743）連續三屆蟬聯「公司治理評鑑上櫃組前5%」企業的最高榮耀，同時也皆獲得「市值 100 億元以上之非金融電子類」上市櫃公司最佳前10%肯定，展現中天生技集團在公司治理及企業永續上的優異成果。

公司治理評鑑每年由證交所及櫃買中心舉辦，透過「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面80項指標綜合評比上市櫃公司治理表現。本屆共有754家上櫃公司受評，依得分情形分為前5％、6％至20％、21％至35％等七個級距；前5％企業為此評鑑的最高榮耀。

中天生技董事長郭憲壽表示，連續三屆入選公司治理評鑑前5%，是對同仁致力落實公司治理、維護環境永續以及促進社會共融的重要肯定。中天遵循金管會「永續發展路徑圖」以及「永續發展行動方案」推動ESG，永續發展委員會督導ESG執行成效，領先法規要求，將合併報表子公司納入溫室氣體盤查及查證範圍，並持續與公益團體合作，照顧弱勢族群及癌症患者，推廣有機健康生活。未來將持續朝向「健康生活 永續共融」的願景前進，創造最大經營價值及股東權益。

合一生技董事長黃山內表示，對於利害關係人關注的永續議題，公司建立完善的公司治理機制，強化董事會職能，推動性別平權、友善職場等作為，並將誠信經營深化為企業文化的一部份，保障股東權益。同時也以實際行動促進社會共融，建立糖尿病足照護網，提升大眾的衛教知識，增進醫療資源的近用可取得性。合一是台灣生技製藥業首家入選DJSI道瓊永續指數的公司，也是唯一連續兩年入選標普全球永續年鑑的生技製藥企業。此次連續三年入選公司治理評鑑前5%，顯示公司永續作為已成為台灣生技產業的典範。

中天生技集團營運涵蓋新藥、醫學保健品、生技投資與有機事業四大領域，為台灣生技新藥產業的龍頭企業，管理團隊專注核心本業致力提升公司價值，同時也善盡企業社會責任，為維護地球的永續環境盡一份心力。

生技產業 股東

延伸閱讀

兆豐投信00932及00690 年化配息率高達11.7%、11.3%

中華電信再度蟬聯臺灣證券交易所公司治理評鑑Top 5%

遠傳連續十年 為證交所上市公司組公司治理評鑑前5%企業

2023年公司治理評鑑結果公告 上市、上櫃組排名前5%各為48家及38家

相關新聞

台股打入「窄基指數」 金管會：7月底美外資禁交易台指期

台積電在台股續上演「一個人武林」，終趕跑美系外資。金管會今天證實，因台積電個股占台股指數權重逾3成已達46天，使台股加權...

金控發股息超過2,000億 加計國泰金、台新金配息 總金額將寫次高

12家金控公司公布股利配發，受惠去年投資評價損益大幅回升，因此今年金控恢復現金股息大方送，累計12家金控已經發出現金股息...

瑞銀亞洲投資論壇5月27日登場 探討生成式 AI、新能源等

瑞銀集團宣布，第 27 屆「瑞銀亞洲投資論壇」將於5 月27 日在香港舉辦，論壇為期一周，與會者包括逾2,000名全球機...

如何看待新光金和台新金合併？金管會說話了

對於新光金控董事會上周五通過研議與台新金合併研究的可行性，金管會說話了。金管會今日在例行記者會上應媒體提問指出，當前最重...

台灣主權評等報告維持Aa3展望穩定 兩干擾因素難避免

穆迪（Moody’s）信評公司發布2024年台灣主權評等報告，對台灣的主權信用評等維持「Aa3」，展望穩定，並肯定央行的...

穆迪信評肯定央行貨幣政策表現 但示警「這兩項」風險帶來挑戰

中央銀行30日指出，國際信評公司穆迪（Moody’s）甫發布今年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。