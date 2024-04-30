快訊

遭周刊爆男友是200公分經紀人？李多慧罕見用中文回應「感到非常疲憊」

神學士掌權後...赴阿富汗旅遊暴增十倍 「這國」遊客占最大宗

屏東榮總傳醫療暴力！7旬翁闖門診揍醫師 勸架護理師動胎氣

FUBON Talks富邦演說秀 攜手員工創造永續共好生活圈

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦深耕台灣超過63年，四月是富邦集團的生日月，我們特別選在這個時間舉辦集團的重要活動─演說秀。記者侯永全／攝影
富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦深耕台灣超過63年，四月是富邦集團的生日月，我們特別選在這個時間舉辦集團的重要活動─演說秀。記者侯永全／攝影

富邦集團以貫徹永續發展為信念，長期耕耘ESG，為鼓勵員工發揮創新思維，並深植企業永續文化，富邦集團4月30日舉辦FUBON Talks富邦演說秀，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自出席，率領員工共創永續未來可能！

FUBON Talks富邦演說秀是富邦集團每年重要的內部活動，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興每年均聯袂出席評選，本次並邀請KPMG安侯永續董事總經理黃正忠、天下永續會負責人熊毅晰、百萬YouTuber訂閱網紅張志祺共同擔任評審。今年富邦演說秀以富邦四大永續策略願景：低碳、數位、激勵、影響為主軸，並首次於松菸誠品表演廳舉辦，讓每一位集團參賽員工站上大舞台，成為集團ESG議題的主角。此外，今年富邦演說秀更首次全面開放現場直播，讓民眾身歷其境和富邦一起關心永續議題。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦深耕台灣超過63年，四月是富邦集團的生日月，我們特別選在這個時間舉辦集團的重要活動─演說秀。長期以來我們期許集團各公司落實永續經營，並希望將ESG融入到集團超過7.3萬名員工的日常工作中，進一步發揮個人影響力，為集團與社會帶來正向循環。透過一年一度的富邦演說秀，希望同仁也能從自身業務出發，發揮創意為企業永續共盡心力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年全面啟動「永續經營ESG願景工程」，2021年起聚焦ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，今年富邦演說秀延續ESG四大策略主題，希望匯聚員工想法，激發創新能量，並透過演說秀舞台實現自我、提升能力，進而將ESG理念實踐於工作及生活日常。

FUBON Talks富邦演說秀由長年舉辦的富邦演講比賽演變而來。今年富邦集團各公司報名踴躍，經各公司內部初選，個人組總計12名集團同仁站上演說秀舞台；團體組則有10組集團公司團隊報名，經過賽前初審後由3組團隊脫穎而出並前進演說秀現場。今年富邦集團開放外部民眾也能一同透過直播應援富邦演說秀，線上直播共吸引近三千人次觀看，顯現民眾對於富邦集團ESG作為的高度重視。未來，富邦集團也將持續以永續經營為使命，透過富邦演說秀等可提供集團同仁展現永續提案創意的舞台及活動，攜手員工，成就企業與社會更多永續可能！

ESG 富邦金控 蔡明興

延伸閱讀

中華電信再度蟬聯臺灣證券交易所公司治理評鑑Top 5%

PLG／國王進攻大當機慘輸富邦勇士28分 卡位戰持續膠著

台灣大補選 頂新進董事會

天生大人物…註定會成功三生肖！屬虎郭台銘、屬猴「這總統」也上榜

相關新聞

如何看待新光金和台新金合併？金管會說話了

對於新光金控董事會上周五通過研議與台新金合併研究的可行性，金管會說話了。金管會今日在例行記者會上應媒體提問指出，當前最重...

金控發股息超過2,000億 加計國泰金、台新金配息 總金額將寫次高

12家金控公司公布股利配發，受惠去年投資評價損益大幅回升，因此今年金控恢復現金股息大方送，累計12家金控已經發出現金股息...

亞洲開發銀行年會5/2登場 財政部長莊翠雲率團與會

財政部表示，2024年亞洲開發銀行(ADB)第57屆理事會年會於5月2日至5日在喬治亞首都提比里斯舉行，部長莊翠雲率團出...

穆迪信評肯定央行貨幣政策表現 但示警「這兩項」風險帶來挑戰

中央銀行30日指出，國際信評公司穆迪（Moody’s）甫發布今年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望...

台灣主權評等報告維持Aa3展望穩定 兩干擾因素難避免

穆迪（Moody’s）信評公司發布2024年台灣主權評等報告，對台灣的主權信用評等維持「Aa3」，展望穩定，並肯定央行的...

國內外投資大賺逾4千億 壽險業三月獲利近千億元

金管會今日公布3月最新的壽險業者獲利及避險損益概況，統計顯示，在國內外投資利益首季大賺超過4000億的加持之下，使壽險業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。