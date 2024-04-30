新台幣升1.6分 收32.542元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.542元，升1.6分，成交金額8.92億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.539元，最高32.49元、最低32.588元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 大地震後買盤轉向？房仲：成屋市場降溫
▪ 公益出租人 可享租稅優惠
▪ 投資逾65億元 信義兒福公辦都更啟動招商
▪ Q2買氣降溫 4月房市交易收斂 案量少、屋主惜售
▪ 4月房市新青安當道 總價1000~1500萬最夯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言