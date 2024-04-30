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新台幣升1.6分 收32.542元

中央社／ 台北30日電
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.542元，升1.6分，成交金額8.92億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.539元，最高32.49元、最低32.588元。

外匯 新台幣

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