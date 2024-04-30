看好不動產市場 KPMG 成立畢馬威不動產顧問公司

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所集結不動產專家和 KPMG 全球服務資源，30日宣布成立「畢馬威不動產顧問股份有限公司」，提供綜合性的不動產經紀和顧問諮詢服務，並結合國際租稅、法律、財務顧問、ESG 和會計諮詢資源，為企業提供最佳的市場策略和解決方案。

KPMG 安侯建業主席陳俊光指出，根據2023年的全球財富報告調查結果顯示，全球總財產淨額約為460兆美元。其中，非金融資產中的不動產資產比重約53%，這顯示不動產投資布局和資產管理的重要性。

近來受到地緣政治、中美貿易戰、稅務新制以及 ESG 浪潮的影響，各種訊號表明，現在正是成立不動產顧問公司的最佳時機。不動產不僅提供長期穩定收益，還能夠成為資產組合中的多樣化元素。許多企業機構和家族將其視為保值和增值的主要途徑 。因此，KPMG 安侯建業認為企業應該及時調整投資策略，保持敏銳的市場觸覺，隨時做好應對風險的準備。

KPMG 安侯建業施威銘執行長指出，KPMG 早在其他國家成立不動產顧問服務團隊，特別是在亞洲、澳洲和歐洲等地區，全球擁有300多名合作夥伴和 4,200多名從業人員，為公私部門的不動產投資、不動產開發和資產管理行業提供服務。

KPMG 台灣所特別成立畢馬威不動產顧問公司，提供不動產投資、開發、管理、處分等方面顧問服務 ，並與安侯法律事務所進行策略聯盟，整合會計師 、律師與不動產顧問專業人士，以實現客戶業務目標及策略。

KPMG 畢馬威不動產顧問公司董事總經理陳文正表示，畢馬威不動產顧問公司團隊成員服務經驗平均超過15年，其中涵蓋不動產經紀人、不動產估價師、皇家特許測量師（RICS）證照及地政士資質的專業人員，除了可提供客戶在不動產經紀代理及諮詢顧問等面向的專業服務，也會串聯跨國會員所資源、稅務顧問、法律團隊、ESG 顧問、財務顧問及會計諮詢等服務團隊。

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