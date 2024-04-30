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袋鼠金融推 LINE 報稅攻略機器人 可獲專屬報稅攻略文章懶人包

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
袋鼠金融揭 4 種常見報稅詐騙話術，包含假冒稅務數位化普查、扣繳稅款異常通知、匯入退稅款項、補繳稅款。（資料來源：袋鼠金融）
袋鼠金融揭 4 種常見報稅詐騙話術，包含假冒稅務數位化普查、扣繳稅款異常通知、匯入退稅款項、補繳稅款。（資料來源：袋鼠金融）

金融媒合平台「 袋鼠金融 Roo.Cash」（信任科技服務商Gogolook 旗下品牌）首度推出LINE 報稅攻略機器人（Chatbot），讓報稅族在30秒內取得客製化的報稅懶人包，掌握最新繳稅制度！由於報稅季伴隨詐騙高峰，袋鼠金融也揭露常見稅務詐騙手法，避免民眾落入詐騙圈套。除此之外，袋鼠金融也與北港武德宮聯名推出《袋鼠帶財 - 錢母刮刮樂》，活動已在即日起開跑，讓納稅族在荷包失血後，馬上補財庫、抽錢母，財源滾滾來。

每到報稅季，詐騙集團常以報稅、補稅及退稅名義，利用通訊軟體、電話、簡訊及電子郵件等方式進行詐騙。往年報稅季期間，最常見的有四大詐騙話術，包含透過大量發送簡訊或客製化釣魚郵件進行詐騙，以稅務數位化普查或扣繳稅款異常通知為由，要求民眾用手機掃描QR Code或點選陌生網址至特定釣魚網站，假藉表單登錄竊取個人資料；其次，詐騙集團也會偽冒成國稅局以電話通知民眾假借匯入退稅款項或補繳稅款名義，誘騙民眾持金融卡到 ATM 或操作網路銀行按指示輸入指定帳號，造成財務損失。袋鼠金融也呼籲民眾多加要留意，稅捐稽徵機關不會主動要求民眾提供信用卡安全碼、銀行存款帳號、帳戶餘額等個人資訊，更不會要求將稅款匯入指定帳戶或提供網址連結辦理繳、退稅。

袋鼠金融長期致力金融防詐與消費理財教育、盼消弭金融資訊不對稱，今年首度配合報稅季推出互動式「LINE 報稅攻略機器人」。報稅族只要加入袋鼠金融 LINE 官方帳號，並回答與報稅相關的六個問題，包含年齡、婚姻狀態、子女數量、扶養親屬與否、就業情形及年收入區間，即可獲得個人專屬報稅攻略的文章懶人包，民眾不用再大海撈針、上網一篇篇爬文尋找解答。

這次袋鼠金融所提供的懶人包中，為 64 種族群提供「需留意的免稅額扣除項目」、「所得區間與適用稅率級距」，以及「必看報稅全攻略」及「繳稅信用卡推薦」，讓報族稅輕鬆掌握報稅密技，迎接報稅季到來。

袋鼠金融藉由2,000篇以上的部落格知識庫，持續推廣普惠金融。隨響應報稅季的到來，袋鼠金融也在官網上推出2024 報稅資訊研究社，幫報稅族統整 2024年完整報稅資訊，了解申報重點。同時，袋鼠金融也整理出適用於繳稅的信用卡和信貸方案，滿足民眾繳稅、資產配置的需求。袋鼠金融提醒，民眾應了解2024年最新的報稅資訊，注意今年的免稅額、扣除額變化，避免自己算錯應納稅額。

袋鼠金融也特別提醒小資族、頂客族夫妻及三明治族三大族群，千萬別忘記查看免稅額、標準扣除額等相關規定，說不定能獲得減稅小確幸。

● 單身小資族：今年基本免稅額為9.2萬元、標準扣除額12.4萬元及薪資所得特別扣除額20.7萬元，若無其他收入，年薪42.3萬元以下則無須繳稅，但建議不論要不要繳稅都要進行申報。舉例來說，若單身上班族年薪介於42萬3,000元至98萬3,000元，扣除免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額，再加上隨之放寬的課稅級距，可適用最低的5%稅率。

● 雙薪頂客族：如果合併申報可適用標準扣除額，年收入84.6萬元以下，未有子女的雙薪家庭為免稅。而配偶基本上採合併申報，但新婚夫妻可選擇分開申報，記得比對兩人薪資所得，再決定合併或分開申報、以及哪位作為納稅義務人。

● 三明治族：上有老下有小的三明治一族可注意，今年年薪173.5萬元以下育有兩名5歲以下幼兒及一名70歲以上適用身障及長照扣除的雙薪家庭，具備免稅資格。今年每人基本生活所需的費用金額由19.6萬元調整為20.2萬元，較上次申報年度增加6,000元。此外，今年民法亦下修成年年齡為18歲，若孩子已滿18歲除非符合仍在校就學、身心障礙或無謀生能力等條件，否則需單獨申報。

報稅對於大眾來說還是一筆不小的支出。為幫助民眾補財庫、添財運，袋鼠金融獨家攜手北港武德宮，聯手打造《袋鼠帶財 - 錢母刮刮樂》的抽獎活動，有機會刮出限量聯名錢母、免費補財庫名額等好禮，幫荷包補補血。

雲林縣北港武德宮是台灣最大、最早的財神廟，信眾廣布全球，國內外許多知名企業家、社會傑出人士都是忠實信眾。作為台灣財神信仰的中心，武德宮求財人潮絡繹不絕，去年參訪人次突破800萬人次，過去民眾補財庫需準備金紙、疏文以及鮮花素果來上香請求賜福，但隨著科技的發展，補財庫也可以透過線上辦理。

即日起至5月31日，進入《袋鼠帶財 - 錢母刮刮樂》活動頁面免費參與活動，有機會刮出袋鼠金融與北港武德宮限量聯名錢母、免費補財庫、Marshall 藍牙耳機、Bruno二合一手持掛燙機等5,000份精美好禮。報稅季不孤單，袋鼠金融也在活動頁上統整獨家合作適用於繳稅的信用卡和信貸方案，陪報稅族聰明理財。

袋鼠金融攜北港武德宮推《袋鼠帶財 - 錢母刮刮樂》免費抽獎，有機會刮出袋鼠金融與北港武德宮限量聯名錢母、免費補財庫等 5,000 份精美好禮。（資料來源：袋鼠金融）
袋鼠金融攜北港武德宮推《袋鼠帶財 - 錢母刮刮樂》免費抽獎，有機會刮出袋鼠金融與北港武德宮限量聯名錢母、免費補財庫等 5,000 份精美好禮。（資料來源：袋鼠金融）

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