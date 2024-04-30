KPMG成立畢馬威不動產顧問公司 陳俊光：正是最佳時機

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今(30)日宣布成立「畢馬威不動產顧問股份有限公司」，KPMG主席陳俊光表示，受地緣政治、中美貿易戰、稅務新制以及ESG浪潮影響，各種訊號顯示，現在正是成立不動產顧問公司的最佳時機。不動產不僅提供長期穩定收益，還能夠成為資產組合中的多樣化元素。

陳俊光指出，根據2023年全球財富報告調查結果顯示，全球總財產淨額約為460兆美元。其中，非金融資產中的不動產資產占了約53%左右比重，這顯示不動產投資布局和資產管理的重要性。

KPMG執行長施威銘說，KPMG早在其他國家成立不動產顧問服務團隊，特別是在亞洲、澳洲和歐洲等地區，全球擁有300多名合作夥伴和4200多名從業人員，為公私部門的不動產投資、不動產開發和資產管理行業提供服務。

他表示，KPMG台灣所特別成立「畢馬威不動產顧問公司」，提供不動產投資、開發、管理、處分等方面顧問服務，並與安侯法律事務所進行策略聯盟，整合會計師、律師與不動產顧問專業人士，以實現客戶業務目標及策略。

KPMG畢馬威不動產顧問公司董事總經理陳文正說明，公司團隊成員服務經驗平均超過15年，其中涵蓋不動產經紀人、估價師、皇家特許測量師(RICS)證照及地政士資質的專業人員，可提供客戶在不動產經紀代理及諮詢顧問等服務，也會串聯跨國會員所資源、稅務顧問、法律團隊、ESG顧問、財務顧問及會計諮詢等服務團隊，為客戶開展投資契機並於投資過程各階段嚴加控管潛在風險。

陳文正說，未來將持續擴大服務團隊的規模及增加服務範疇，伴隨客戶因應時局及市場帶來的商機與挑戰。

另外，針對2024台灣不動產市場趨勢，KPMG畢馬威不動產公司副總林昇恒認為，過去幾年，資產活化過去是國營企業主要關注點，但近期企業客戶和家族客戶也在積極詢問自身持有的不動產資產活化可能性和機會。代表台灣面臨利率上升短期壓力，房地產市場仍展現穩定動能。

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