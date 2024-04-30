開發金副董 傳沈榮津出任

開發金控（2883）日前高層人事啟動新布局，金控暨子公司凱基人壽、凱基銀行董事長、總經理異動，市場傳出開發金高階人事調整尚未完全結束，有可能在520後禮聘現任台灣金控董事長沈榮津，出任開發金副董事長，可望大為加持開發金持續深耕的私募投資、創投領域業務。

目前沈榮津已經為今年改選的東元，提名為自然人一般董事候選人，根據金管會規定，這並不影響沈榮津再出任開發金副董事長，根據金管會做出的解釋，金控的董、總若只是單純擔任一般公司董事會的董事，並非負有實際職權及責任的職位，並不違反「產金分離」規定。

對此，開發金發言體系表示，沒有聽說此一人事案，不評論外界傳聞。

據了解，過去開發金聘請經濟部體系出身的卸任官員參與董事會例子不少，例如現任獨立董事杜紫軍，另外，之前曾擔任開發金董事長的張家祝，也曾任經濟部長。雖然沈榮津不比張家祝在出掌開發金副董事長、董事長之前，就擔任過開發金董事一段時間，熟悉開發金，但沈榮津除了擔任過經濟部長，還曾擔任行政院副院長，份量更不一般，因此傳出開發金擬禮聘沈榮津出任開發金控副董。

開發金26日董事會通過曾任開發金總經理的王銘陽回鍋升任開發金董事長，並兼凱基人壽董座，開發金原任副董事長楊文鈞則是當日辭卸副董職務，由董事會通過轉任開發金總經理，並兼凱基銀行董事長。

目前開發金法人董事基捷投資兩席代表人，一席改派為王銘陽，一席仍空缺，因此據悉有可能以法人代表方式請沈榮津出任董事，再行選任為副董。

財政部官員則是表示，沈榮津已經請辭台灣金董事長，520前卸任，對於沈榮津辭職後轉換跑道至何處，沈榮津並沒有義務告知財政部，但對沈榮津有更大的發揮舞台，表示祝福。

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