玫瑰太陽30年品牌重裝上陣 台新打出3.8%回饋率

30年品牌重裝上陣，台新銀行大手筆放送銀行卡業界最高回饋率。台新今日官網最新公告，旗下已經有30年歷史的太陽卡和玫瑰卡，卡友權益重新重裝上陣，打出最高3.8%回饋率，目前回饋率為業界銀行卡最高。

根據台新最新的發卡策略，台新在聯名卡的產品線已經有國泰航空、全家便利商店、新光三越等集結航空、超商以及百貨業的聯名卡，產品線涵蓋領域很多，台新銀行開始兵分二路，作大自家的銀行卡，其中玫瑰卡跟太陽卡是台新銀行歷史最悠久的兩大品牌信用卡，已經有30年的歷史，而且都是百萬級信用卡，台新全面翻新權益，讓兩大卡別重新重裝上陣。

根據台新提出的最新權益方案，太陽卡和玫瑰卡的部分卡友，7月1日起權益全新方案上路，以天天刷或大筆刷及海外刷回饋方案，最高提供3.8%回饋無上限。

此外，6月28日起的消費回饋台新Point，以「讓1點價值超過1元」為號召，台新Point 五大功能包含折抵帳單、折即時消費、兌點、兌物、抽獎都可使用，兼顧現金回饋的價值，同時透過個人化的兌點選擇。

台新也指出，全新卡面將於7月新權益上線時，一併亮相提供客戶申辦，並使用台新熱門卡別於今年2月起陸續對外公告回饋台新Point，熱門卡別雙狗卡(agogo卡/FlyGo卡)，玫瑰Giving卡與今公告擁有百萬卡友的玫瑰卡、太陽卡，皆於下半年完成新權益與點數回饋的權益更新，已具體實踐台新金融生態圈以點數串聯客戶與商戶的策略。

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