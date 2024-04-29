百萬留學費 刷卡可省下近千元的匯費

面對海外高額學費，許多人過去都只知道用匯款方式繳納，然而，隨著無現金化的支付方式日益盛行，銀行業者表示越來越多精打細算的民眾會用刷信用卡的方式來繳交國外學費，一來可省下動輒近千元的匯款郵電費及匯費，二來還可獲得信用卡本身提供的現金回饋或是紅利點數。

根據兆豐銀行統計，去年刷卡繳交國外學費前十大客戶，不僅平均金額高達新台幣110萬元，且只有一筆選擇分期付款，其他都選擇一次全額繳清，最特別的是，民眾並非只會持頂級卡來繳交國外學費，也有卡友會選擇主攻海外現金回饋的「利多御璽卡」繳納，畢竟以最高3.1%的回饋水準來算，確實比直接匯款更加划算。

但因為海外各校針對學費刷卡收費標準不盡相同，兆豐也提醒民眾多加留意，細算何者較划算。

兆豐銀行表示，市面上不少信用卡都有提供高額的海外消費回饋，以兆豐銀行為例，有海外神卡美名的「利多御璽卡」最高3.1%現金回饋，其中3%回饋無上限，今年6月底前登錄還能再獲0.1%加碼(每期上限500元)，由於回饋比例高，因此即便扣除海外交易手續費1.5%，都還有最高1.6%的回饋水準，以繳納等值新台幣100萬元學費為例，等於可以獲得超過1.5萬元的回饋。

另外像是兆豐保費神卡「Mega One」也提供海外消費最高3%回饋，其中2.88%回饋無上限，今年6月底前登錄又可加碼0.12%(每月上限500元)；其他像是頂級卡等級的世界卡與無限卡，海外也有最高2.5%回饋(其中1.5%回饋無上限，1%每月上限2000元)，對於動輒須繳納數十萬元、甚至破百萬元海外高額學費的留學生父母來說，不無小補。

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