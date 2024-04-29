日圓兌美元破160 拉台幣一起跳水驚見0.20價位

日圓匯率繼續大跳水。由於今天日圓兌美元匯率已經破160價位，也使得新台幣兌日圓的匯率直線下降，不但繼續創34年來史上新低紀錄，更一舉突破0.21關卡，現在已經看到0.20的價位。

匯銀人士分析，只要日本銀行繼續目前這種放手日圓匯率變值的態度，那麼民眾還可以看到更低的價位，尤其是今天新台幣的匯率止跌持穩，也使新台幣兌日圓的匯率相形之下跌更多，可說是哈日族的一大福音，民眾要到日本去旅遊，成本更低。

日圓匯率出乎市場預料急貶，上周五迄今，在短短不到2天之內貶破160的關卡，令人咋舌，倘若以台灣銀行2月16號的最低價匯率0.213比較，倘若民眾在今天換匯，比起在當時就省下了2%的成本。

由於後續的日圓匯率一山還有一山低的機率很大，對此銀行業者建議民眾，這時除了換匯日圓之外，不妨去辦一張日圓的雙幣信用卡，現在國內至少有三分之一以上的銀行，有發行雙幣信用卡，辦了雙幣信用卡的同時，也會開立外幣存款帳戶，這時就用即期匯率的方式來買日圓存款，先存在帳戶裡，等到出國時，就用雙幣信用卡刷卡，要繳刷卡卡款時，就直接用存款帳戶裡的日圓即期存款來扣款繳納。

銀行主管指出，這時存日圓存款、辦雙幣信用卡，等於鎖住日圓的匯率，因為日圓現在已經貶過頭了，隨時都有回升的可能，倘若民眾透過日圓存款、雙幣信用卡的「兩手策略」來鎖住日圓匯率在最低點，等於在日本的消費實際上都以最低的日圓匯率計算，再加上雙幣信用卡免換匯手續費，還有現金回饋1.5%~2%的水準，就更加划算。 日圓匯率大跳水，不僅日圓兌美元匯率創34年來新低，連日圓兌新台幣匯率，也再貶破歷史新低點。（路透）

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