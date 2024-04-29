接軌IFRS17與台版ICS效應 壽險業掀發債搶錢潮

保險業將在2026年接軌IFRS17和台版ICS，初估全體壽險將有8,000億至9,000億元增資缺口危機，也因此這兩年壽險業除了積極現增、商品轉型之外，還掀起發債搶錢潮，今年以來已有五家業者公布發行次順位債，發行額度總計高達1,180億元，超越去年全年，其中以國泰人壽500億元最多，南山人壽300億元次之，兩家均創下自家史上以來最大的發債規模。

因應新制接軌需求，金管會2023年4月開放保險業發行10年以上、具到期日次順位債，可計入第二類資本的新政策，因此2023年六大壽險全數發債籌資，國泰人壽發債350億元，富邦人壽250億元居次，南山人壽發債150億元；台灣與新光人壽去年均發行130億元，凱基人壽發債100億元，六大壽險合計發債規模為1,100億元。

今年大型壽險業仍有發債籌資需求，截至目前，已有五大壽險公布發行次順位債，分別為國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、新光人壽與三商美邦人壽，發行額度總計高達1,180億元，已突破去年全年六大壽險合計發債金額，續改寫新高。

其中，國壽將發行10年期以上次債、額度500億元，創國壽最大發債籌資紀錄。據了解，國壽的新台幣10年期次債利率為3.7%，15年債利率為3.85%，10年期還加發一檔美元次順位債，利率為5.8%。南山人壽擬發債300億元，10年期利率3.75%、15年期為3.88%。

富邦人壽擬發行10年期次順位債，額度為250億元，票面利率正向市場詢價。新光人壽將發行10年期次債80億元，以發行新台幣為主，正在找公股行庫保證，預計發行利率為4%與去年相當，其去年發行130億元次順位債，票面利率高達4%，最終為超額認購，包含鴻海等大型企業皆有投資。

三商美邦人壽（2867）則於25日公布，將發行10年期以上累積次順位公司債，金額上限為50億元，得採一次或分次發行，三商美邦人壽指出，本次募得價款的用途，主要是用於強化財務結構、提升資本適足率，目前正在與數家銀行洽談中。票面利率部分，則依公司債發行市場狀況，授權董事長決定，預計會比照各家壽險業的票面利率發行。

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