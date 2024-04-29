櫃買中心招商 前進越南

受美中貿易戰、產業鏈重組及地緣政治影響，東協國家成為企業投資發展重點地區。櫃買中心持續推動海外企業來台上櫃，深耕東南亞地區台商，24日及25日分別於越南平陽省、同奈省與資誠聯合會計師事務所、富邦證券及建業法律事務所共同舉辦「企業全球化布局，前進台灣資本市場說明會」，計有近30家企業熱烈參與。

為協助東南亞台商連結台灣資本市場，櫃買中心過往曾多次造訪越南，去年越南台商也組團訪問櫃買中心進行深入會談，本次首度在越南台商聚集的平陽省及同奈省舉辦說明會，希望能貼近當地企業。

櫃買中心總經理李愛玲表示，越南台商因地緣政治產業鏈重組產生機會的同時，又面對更多市場參與者競爭，多有招募優秀人才、擴增產能、技術升級或永續轉型的需求，如何尋找有效的外部資源以維持自身競爭力，台灣資本市場將是理想奧援；透過櫃買市場提供合理的本益比與活絡的市場周轉率，可有效率募集資金，另可提升企業知名度與公司價值、吸引優秀人才。

李愛玲說，櫃買中心主板已有821家企業掛牌，海外第一上櫃公司有29家，其中11家的營運地含括東南亞地區，越南是海外台商主要聚落國家，當地台商發展多已有一定規模，具備來台上櫃潛力，期許能陸續看到來自越南的優質台商成為櫃買家族成員。

越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞及越南同奈台灣商會會長田坤長表示，越南台商面臨二代接班、永續經營等議題，進入資本市場為一解決方案，希望藉由本次交流讓台商了解台灣資本市場現況，並善加利用台灣資本市場的資源。

資誠聯合會計師事務所營運長徐聖忠表示，台商在永續成長過程中若適當運用資本市場資源，對家族傳承、企業及員工皆有相當助益。富邦證券總經理郭永宜表示，越南近年來發展快速，台商企業在越南扎根多年表現亮眼，可藉由回台上櫃及資本市場募資的方式來擴大企業規模、提升公司治理及國際能見度。

櫃買中心此行亦實地拜訪當地從事家具、醫療設備、運動鞋及動力系統製造等企業，未來將持續積極推動東南亞企業來台上櫃。

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