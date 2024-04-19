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華銀香港分行遭罰鍰 聲明強調無涉洗錢或舞弊情事

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

華南金控（2880）旗下華南銀行香港分行遭香港金管局處分罰鍰，發布聲明指出，華銀香港分行因違反香港「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」遭香港金融管理局(HKMA)裁罰港幣900萬元，約等值新台幣3,680萬元。

華銀表示，本行自行發現缺失後，秉持勇於面對及積極處理之精神，主動陳報並積極配合相關調查與回應，更投注大量資源實踐各項改善計劃，香港分行已就缺失採取補救及優化措施，經當地獨立會計師驗證，並獲HKMA公開紀律處分行動時肯認。

華銀強調，本次裁罰並無涉及洗錢或舞弊情事且未對客戶權益造成影響，本行已建立從上而下的全面性防制洗錢及法令遵循架構，並持續強化對海外分行的督導，必將法令遵循及防制洗錢落實至銀行經營的每一層面，以健全營運體質，達到永續經營目標。

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