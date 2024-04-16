台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話：基本面穩健
市場憂心中東地緣政治風險擴大，台股連日重挫，16日更大跌547.81點，為18個月來最大跌點，摜破2萬點關卡，收在19901.96點，市值蒸發1.73兆元。金管會16日晚間出面喊話，指出台股基本面尚稱穩健，國內上市櫃公司統計至今年3月底累計營收9.53兆元，年增5.4％，創歷年同期次高。
根據金管會統計，台股今日領跌亞股，單日跌幅2.68%、成交值5,349.08億元，外資賣超約366.15億元。
如果與同時段亞股相比，韓國跌2.38%，日本跌1.68%，香港跌1.59%，新加坡跌1.28%，上海跌0.66%。台股跌幅的確高於主要亞洲股市。
但金管會強調，如果比較今年以來股市走勢及外資動向，截至4月15日，外資買超909.64億元，台股集中市場日均成交量約3,943億元，相較去年同期增加77.33%，這段期間台股漲幅14.05%，主要亞洲股市中，漲幅僅次於日本漲幅17.24%。
其餘亞洲股市中，上海漲幅2.77%、韓國漲幅0.57%、新加坡跌幅1.75%、深圳跌幅1.63%、香港跌幅2.62%。
截至4月15日，信用交易之整戶擔保維持率為173.44%。金管會強調，台股基本面尚稱穩健：今年截至3月底本益比約23.53倍，現金殖利率達2.71% (加計股票股利為2.81%)，國內上市櫃公司截至113年3月底累計營收約9.53兆元，較去年同期增加5.40%，為歷年同期次高。
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