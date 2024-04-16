投資級與新興市場債券基金 續迎資金淨流入
美國核心通膨較市場預期為高，影響市場對降息前景預期，不過歐洲央行最新貨幣政策按兵不動，美國公債殖利率走升，牽動債市表現與資金流向。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周投資級與新興市場債券基金迎來資金淨流入；不過從年初至今，新興市場債基金仍為債市中少數累計仍呈淨流出者。
安聯投信表示，市場隨著通膨數據的公布持續調整對聯準會降息前景的預期，美國10年期公債殖利率單周走升12個基點來到4.52%，全球主要債券資產多單周多收黑，而全球政府債券指數則受公債殖利率走升影響較多，為單周表現較為承壓者。
從總體經濟面來看，安聯投信表示，雖對於美國經濟邁入衰退的擔憂仍然存在，不過包括聯準會與市場皆持續上調對美國2024年經濟成長預測，美國經濟軟著陸的機率仍大。觀察通膨部分，美國的就業市場對通膨帶來了支撐，故近期通膨降幅趨緩且少於市場預期，聯準會的最新預估也上調了通膨預期、但仍不認為通膨會失控，包括消費者物價指數（CPI） 與個人消費支出PCE整體來看仍維持下降趨勢。
在貨幣政策方面，安聯投信表示，聯準會３月底最新預估資料顯示，因就業市場支撐經濟表現，在上修未來三年經濟預估的同時，也認為緊縮貨幣政策應不至於傷害經濟；從點陣圖來看，2024年可望降息空間約3碼，但何時降息仍未討論，未來三年利率將朝長期目標前進，但速度與去年底會議預測相較可能更慢。
安聯投信表示，美國利率已來到限制性水準，隨著就業市場與通膨，聯準會可望於今年調降基準利率，但因近期美國經濟與通膨降速低於預期，開始降息時間或落在年中或之後，對債券有利，故建議可維持較低的現金部位，但在上半年時主要仍著重於透過息收累積報酬率，並偏好具有較高收益率的信用債，同時聚焦評級較佳者，以在布局未來降息機會的同時，也平衡潛在的經濟衰退風險。
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